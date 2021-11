Pfizer: Naša vakcína poskytuje silnú ochranu pre 12- až 15-ročných

New York 22. novembra (TASR) - Konzorcium Pfizer/BioNTech v pondelok uviedlo, že jeho vakcína proti koronavírusu poskytuje silnú a dlhotrvajúcu ochranu u dospievajúcich ľudí vo veku 12 až 15 rokov. Podľa konzorcia to vyplýva z aktualizovaných údajov, ktoré zozbierali v poslednej fáze klinických testov, píše agentúra Reuters.



Dvojdávková vakcína určená pre spomínanú vekovú kategóriu preukázala v poslednej štúdii klinických testov 100-percentnú účinnosť v čase od siedmich dní do štyroch mesiacov po podaní druhej dávky vakcíny.



Konzorcium teraz plánuje tieto dáta použiť na podporu svojej žiadosti o úplne schválenie svojej vakcíny pre dospievajúcich ľudí vo veku 12 až 15 rokov v Spojených štátoch a iných krajinách sveta. Pre túto vekovú kategóriu pritom plánuje požiadať o schválenie dávky s hmotnosťou 30 mikrogramov.



Klinické testy okrem toho preukázali bezpečnosť vakcíny pre ľudí vo veku 12 a viac rokov, ktorá je porovnateľná s použitím tejto očkovacej látky u iných vekových kategórií. Klinické testy nezistili u jedincov žiadne vážne bezpečnostné obavy ani šesť mesiacov po podaní druhej dávky vakcíny, píše agentúra DPA.



Americký Úrad pre kontrolu liečiv (FDA) schválil protikoronavírusovú očkovaciu látku od konzorcia Pfizer/BioNTech pre dospievajúcich jedincov od 12 do 15 rokov zatiaľ len na núdzové použitie, a to v máji. V auguste tohto roku už však FDA povolil úplne použitie tejto vakcíny pre ľudí vo veku 16 a viac rokov.