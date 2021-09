Pfizer o svojej vakcíne: Bezpečná je aj pre deti vo veku 5 až 11 rokov

Frankfurt nad Mohanom 20. septembra (TASR) - Konzorcium firiem Pfizer a BioNTech v pondelok oznámilo, že podľa výsledkov testov je ich vakcína proti koronavírusu bezpečná pre deti vo veku päť až 11 rokov a vytvára u nich silnú ochranu. Konzorcium dodalo, že zakrátko bude žiadať regulačné úrady o schválenie pre túto vekovú skupinu. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Vakcína sa bude týmto deťom podávať v nižšej dávke než ľuďom vo veku nad 12 rokov, dodali firmy.



"U účastníkov vo veku päť až 11 rokov bola vakcína bezpečná, dobre znášaná a spôsobila silnú neutralizujúcu reakciu protilátok," napísali v spoločnom vyhlásení americký farmaceutický gigant Pfizer a jeho nemecký partner BioNTech.



Údaje plánujú "čo najskôr" odovzdať regulačným orgánom v Európskej únii, Spojených štátoch a po celom svete.



Výsledky skúšok sú prvé tohto druhu pre deti do 12 rokov, pričom skúšky vakcíny od spoločnosti Moderna pre deti vo veku šesť až 11 rokov stále prebiehajú.



Vakcíny od Pfizeru/BioNTechu a Moderny sa už podávajú dospievajúcim nad 12 rokov a dospelým v krajinách po celom svete.



Hoci deti sa pokladajú za menej ohrozené vážnym priebehom ochorenia COVID-19, sú obavy, že vysoko nákazlivý koronavírusový variant delta by mohol viesť k vážnejším prípadom.



Zaočkovanie detí sa tiež vníma ako kľúčové, ak majú školy zostať otvorené, a tiež ako pomoc pri ukončení pandémie koronavírusu.



"Veľmi chceme poskytnúť ochranu, ktorú zaisťuje vakcína, aj tejto mladšej populácii," uviedol šéf Pfizeru Albert Bourla. Poukázal na to, že "od júla stúpli detské prípady covidu v USA o približne 240 percent".



Deti v testovacej skupine vo veku päť až 11 rokov dostali počas skúšok dvojdávkovú látku celkovo 10 mikrogramov – v porovnaní s 30 mikrogramami u starších vekových skupín, vysvetlili obe firmy. Medzi dávkami bol časový odstup 21 dní.



Desaťmikrogramová dávka bola "starostlivo zvolená ako dávka vhodná pre túto vekovú skupinu v hľadiska bezpečnosti, znesiteľnosti a imunogenicity".



Vedľajšie účinky boli "vo všeobecnosti porovnateľné s tými, ktoré boli pozorované u účastníkov vo veku 16 až 25 rokov", dodali firmy vo vyhlásení.



K najčastejším vedľajším účinkom patrili v minulosti bolesť a opuch v mieste vpichu, ako aj bolesť hlavy, zimnica a horúčka.



Izrael už dal osobitné povolenie na očkovanie detí vo veku päť až 11 rokov, ktoré sú "výrazne ohrozené vážnym priebehom ochorenia alebo smrťou" na covid, a používa pri tom vakcínu od Pfizeru v nižšej dávke.



Pfizer a BioNTech už takisto robia skúšky svojej vakcíny u dojčiat vo veku šesť mesiacov až dva roky a u detí vo veku dva až päť rokov. Výsledky týchto skúšok sa očakávajú "už" vo štvrtom kvartáli tohto roka, oznámili firmy.



Celkovo bolo do skúšok vakcíny od Pfizeru/BioNTechu zapojených 4500 detí vo veku šesť mesiacov až 11 rokov, a to v USA, Fínsku, Poľsku a Španielsku.