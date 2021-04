Pfizer poskytne Ukrajine desať miliónov dávok svojej vakcíny

Kyjev 6. apríla (TASR) - Konzorcium Pfizer-BioNTech dodá Ukrajine desať miliónov dávok svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Na svojom twitterovom účte o tom v utorok informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Zelenskyj sa v tejto súvislosti poďakoval výkonnému šéfovi Pfizeru. "Som hlboko vďačný Albertovi Bourlovi, že po našom rozhovore dodržal slovo a urobil všetko pre to, aby pomohol občanom Ukrajiny v tejto ťažkej dobe pandémie".



Podľa agentúry UNIAN Zelenskyj 8. februára telefonoval so šéfom Pfizeru, ktorý mu počas tohto rozhovoru sľúbil, že urobí všetko pre to, aby Ukrajina čo najskôr dostala prvé dodávky zazmluvnených vakcín.



Agentúra Ukrinform vo štvrtok informovala, že medzinárodná iniciatíva COVAX sa rozhodla poskytnúť Ukrajine 947.700 dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer-BioNTech. Tieto vakcíny by na Ukrajinu mali prísť do konca júna. Ukrajina čoskoro dostane aj 117.000 dávok vakcíny od Pfizeru, ktorými budú očkovať obyvateľov azylových zariadení a domovov pre seniorov, ako aj zamestnancov pracujúcich v týchto ústavoch.



Očkovanie proti covidu sa na Ukrajine začalo koncom februára, keď Kyjev dostal 500.000 dávok vakcíny vyvinutej spoločnosťou AstraZeneca. V marci na Ukrajinu dorazilo aj 215.000 dávok očkovacej látky čínskej firmy Sinovac Biotech. Dosiaľ dostalo prvú dávku vakcíny len zhruba 300.000 ľudí vzhľadom na neochotu mnohých Ukrajincov nechať sa zaočkovať.



Ukrajina dosiaľ oficiálne zaznamenala viac ako 1,7 milióna prípadov nákazy koronavírusom a vyše 35.000 súvisiacich úmrtí.