Pfizer požiadal v EÚ o schválenie svojej vakcíny pre maloletých

Frankfurt 30. apríla (TASR) – Konzorcium Pfizer/BioNTech požiadalo v piatok Európsku agentúru pre lieky o schválenie svojej vakcíny proti novému koronavírusu aj pre deti vo veku od 12 do 15 rokov. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Vakcínou od spoločností Pfizer/BioNTech sa zatiaľ môžu očkovať ľudia nad 16 rokov. Rozšírenie používania bude podľa AFP zásadným krokom v snahe zabezpečiť pomocou očkovania kolektívnu imunitu proti koronavírusu SARS-CoV-2.



O schválenie svojej vakcíny pre mladistvých od 12 do 15 rokov požiadalo Konzorcium 9. apríla aj príslušný americký regulačný úrad.



Riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti BioNTech Ugur Šahin vo štvrtok pre týždenník Der Spiegel uviedol, že protikoronavírusová vakcína pre túto vekovú kategóriu bude v EÚ dostupná pravdepodobne v júni. Potvrdil tiež, že BioNTech do septembra očakáva aj výsledky testovania svojej očkovacej látky, ktorú spoločne s Pfizerom vyvinuli pre deti vo veku od šesť mesiacov.



Očkovacia látka od konzorcia Pfizer/BioNTech bola prvou, ktorú koncom minulého roka v západných krajinách schválili regulačné úrady. Odvtedy sa používa v desiatkach krajín na celom svete.