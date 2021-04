Pfizer požiadal v USA o schválenie svojej vakcíny pre 12 až 15-ročných

Washington 9. apríla (TASR) - Konzorcium Pfizer/BioNTech požiadalo v piatok americký regulačný úrad o schválenie svojej vakcíny proti novému koronavírusu určenej deťom vo veku od 12 do 15 rokov. Informovala o tom agentúra AFP.



Spoločnosti uviedli, že v najbližších dňoch sa plánujú s touto žiadosťou obrátiť aj na ďalšie regulačné úrady na svete.



Americko-nemecké konzorcium predložilo Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) žiadosť o schválenie vakcíny pre mladistvých po tom, ako koncom marca výsledky tretej fázy klinických testov tejto očkovacej látky "preukázali 100-percentnú účinnosť a silnú imunitnú odpoveď". Na tretej fáze klinických testov v USA sa zúčastnilo 2260 tínedžerov.



Konzorcium Pfizer/BioNTech v piatok uviedlo, že "deti v tejto vekovej kategórii znášali očkovanie dobre" a objavili sa u nich "iba vedľajšie účinky všeobecne zhodné s tými, aké boli pozorované u očkovaných ľudí vo veku od 16 do 25 rokov".



Osoby mladšie ako 18 rokov tvoria zhruba pätinu z 330-miliónovej populácie USA a väčšina odborníkov sa domnieva, že na dosiahnutie kolektívnej imunity bude potrebné pristúpiť aj k očkovaniu detí.



Vakcínu od Pfizer/BioNTechu vlani ako prvú očkovaciu látku proti covidu schválili USA aj EÚ, a to zaočkovanie ľudí vo veku 16 a viac rokov. Odvtedy túto vakcínu dostali občania viac ako 65 krajín sveta.