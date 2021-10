Pfizer požiadal v USA o schválenie vakcíny pre deti od päť do 11 rokov

New York 7. októbra (TASR) - Americká farmaceutická spoločnosť Pfizer vo štvrtok oznámila, že americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) oficiálne požiadala o schválenie svojej protkorovanírusovej vakcíny pre deti vo veku od päť do 11 rokov na tzv. núdzové použitie v Spojených štátoch. Informovala o tom agentúra AFP.



Novým koronavírusom sa v rámci najnovšej vlny nákazy, pri ktorej sa šíri najmä koronavírusový variant delta, infikuje čoraz viac detí. Očkovanie detí a mládeže je preto považované za kľúčové na to, aby mohli školy zostať otvorené a pandémia sa skončila, píše AFP.



Pfizer spoločne s nemeckou biotechnologickou firmou BioNTech, s ktorou protikoronavírusovú vakcínu vyvinul, začal koncom septembra predkladať FDA údaje k tejto očkovacej látke pre deti.



Pfizer vo štvrtok na Twitteri informoval, že spoločne s BioNTechom už "oficiálne predložil" FDA žiadosť o núdzové použitie svojej vakcíny pre deti vo veku päť až 11 rokov.



"Sme odhodlaní spolupracovať s FDA na dosiahnutí nášho základného cieľa, a to pomáhať chrániť deti pred touto vážnou hrozbou pre verejné zdravie," dodal Pfizer.



Viac ako 2000 detí vo veku od päť do 11 rokov dostalo v rámci klinických skúšok dve dávky očkovacej látky po desať mikrogramov, teda výrazne menej ako staršie vekové skupiny, ktorým dali 30-mikrogramové dávky. Druhá dávka sa deťom podávala po 21 dňoch od prvej, pričom imunitná odpoveď ich organizmu bola porovnateľná s osobami z vekovej skupiny od 16 do 25 rokov.



FDA už skôr uviedol, že hneď ako mu bude vakcína oficiálne predložená na schválenie, dokončenie analýzy údajov už bude pravdepodobne otázkou "týždňov".



FDA už na všeobecné použitie v USA odobrila vakcínu od Pfizer/BioNTech pre deti od 16 rokov, a v máji na tzv. podmienečné použitie schválila aj vakcínu od tohto konzorcia pre deti od 12-15 rokov.