Pfizer pre meškajúce platby zastavil dodávky vakcín do Izraela

Beduín počas očkovania vakcínou proti novému koronavírusu od spoločnosti Pfizer v izarelskom meste Beer Ševa 30. decembra 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 5. apríla (TASR) - Farmaceutická spoločnosť Pfizer pozastavila dodávky svojej vakcíny do Izraela. Krajina totiž firme nezaplatila za predchádzajúcu dodávku očkovacích látok proti koronavírusu, informoval v pondelok denník The Jerusalem Post.Najnovšia dodávka obsahujúca 700.000 dávok vakcín mala doraziť do Izraela v nedeľu. Jej doručenie však bolo pozastavené na neurčito. Izraelská vláda totiž ešte nezaplatila za predchádzajúcich 2,5 milióna dávok vakcíny od Pfizeru.Rozhodnutie prichádza v období neistoty, po izraelských parlamentných voľbách, ktoré sa opäť skončili prakticky politickým patom. Pozorovatelia predpovedajú dlhé a náročné koaličné rozhovory, a možno aj nové voľby.Vedenie Pfizeru sa v tejto situácii podľa novín The Jerusalem Post obáva, že jej dosluhujúca vláda premiéra Benjamina Netanjahua, zmietaná vnútornými spormi, nezaplatí požadovanú čiastku.Izrael zaplatil za prvých 10 miliónov dávok vakcín, ktoré mu umožnili zaočkovať v relatívne krátkom čase veľkú časť svojej populácie.Začiatkom roka sa však zásoby vakcín začali v Izraeli míňať, a Pfizer súhlasil s poskytnutím ďalšej dodávky. Izraelská vláda však doposiaľ objednávku nových očkovacích látok oficiálne neschválila.Ministerstvo zdravotníctva vyvíja tlak na vládu, aby nakúpila ešte ďalších 30 miliónov dávok vakcín. Kabinet mal o tejto otázke rokovať už minulý pondelok - zasadnutie však bolo odložené na neurčito pre spory medzi Netajahuom a jeho hlavným koaličným partnerom Bennym Gantzom.Minister zdravotníctva Yuli Edelstein sa snaží celú záležitosť s platbami pre Pfizer urýchlene vyriešiť a v noci nadnes o tejto záležitosti rokoval s Gantzom, ktorý prisľúbil v tomto smere podniknúť urýchlené kroky. Narastajú obavy, že vakcíny určené pre Izrael medzitým dostanú iné krajiny.Informácie týkajúce sa ceny očkovacích látok voči koronavírusu izraelská vláda spravidla nezverejňuje s ohľadom na dôverný charakter príslušných kontraktov. Predpokladá sa však, že Izrael - v snahe o čo najrýchlejšie zaočkovanie svojho obyvateľstva - zaplatil za jednu dávku vakcíny viac než ktorákoľvek iná krajina na svete.