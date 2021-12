Pfizer: Tri dávky vakcíny dokážu zneutralizovať variant omikron

New York 8. decembra (TASR) – Z predbežných výsledkov laboratórnych štúdií vyplýva, že tri dávky očkovacej látky proti covidu od konzorcia Pfizer/BioNTech dokážu zneutralizovať aj nový koronavírusový variant omikron. Uvádza sa to v stredajšom vyhlásení spoločnosti Pfizer, z ktorého citovala agentúra Reuters.



Spoločnosť zároveň priznala, že ochrana dvoma dávkami vakcíny je v prípade omikronu výrazne nižšia. Podľa nej však pravdepodobne stále poskytuje určitú ochranu pred ťažkým priebehom covidu.



Konzorcium okrem toho pracuje na verzii svojej očkovacej látky, ktorá bude špeciálne upravená na variant omikron. Hotová by mala byť do marca budúceho roka.



"Náš predbežný, prvotný súbor dát naznačuje, že tretia dávka môže stále poskytnúť dostatočnú úroveň ochrany v prípade každej závažnosti ochorenia vyvolaného variantom omikron," uviedol výkonný riaditeľ firmy BioNTech Ugur Sahin.



V podobnom zmysle sa vyjadril aj šéf Pfizeru Albert Bourla: "Je potrebné zabezpečiť, aby bolo čo najviac ľudí kompletne zaočkovaných dvoma dávkami vakcíny a podpornou dávkou, čo naďalej zostáva najlepším prostriedkom k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19".



Vyhlásenie bolo vydané po zverejnení predbežných záverov štúdie vedcov z Juhoafrickej republiky, podľa ktorých je účinnosť očkovacej látky od konzorcia Pfizer/BioNTech v prípade omikronu 20- až 40-násobne nižšia v porovnaní s pôvodným variantom koronavírusu. Uvedený pokles bol zaznamenaný v úrovni protilátok, ktoré dokážu zneutralizovať koronavírus.



Táto štúdia však bola realizovaná len na veľmi malej vzorke 12 zaočkovaných osôb, takže jej závery, ktoré ešte nie sú konečné, budú musieť preveriť rozsiahlejšie výskumy. Zatiaľ neboli publikované ani v žiadnom odbornom časopise.



Krátko po vedcoch z JAR zverejnili svoje závery z podobného výskumu malého rozsahu aj vedci zo švédskej lekárskej univerzity Karolinska Institutet. Tí taktiež zaznamenali v prípade variantu omikron pokles úrovne protilátok, ale len zhruba sedemnásobný. Podľa švédskych vedcov je omikron v tomto smere "určite horší než (variant) delta, ale nie taký zlý, ako sme očakávali", píše server Science Alert.