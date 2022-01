Pfizer: Vakcína proti omikronu by mala byť hotová v marci

New York 10. januára (TASR) - Farmaceutická spoločnosť Pfizer očakáva, že jej vakcína zameraná na koronavírusový variant omikron bude hotová v marci. Šéf tejto spoločnosti Albert Bourla v pondelok pre americkú televíziu CNBC uviedol, že Pfizer už na tejto očkovacej dávke pracuje, a to pre veľký záujem zo strany mnohých krajín, ktoré zápasia s obrovským nárastom nakazených.



"Táto vakcína bude hotová v marci," povedal. "Neviem či ju budeme potrebovať. Neviem, či a ako sa použije," dodal.



Bourla ďalej uviedol, že dve dávky už existujúcej proticovidovej vakcíny a jedna ďalšia posilňujúca dávka poskytujú "primeranú" ochranu pred závažnými zdravotnými problémami spôsobenými vysokonákazlivým variantom omikronom.



Vakcína zameraná výlučne na variant omikron by podľa jeho slov ale mala zabrániť tomu, že práve tento vysokonákazlivý variant prelomí už vytvorenú imunitnú ochranu organizmu. Veľké počty infikovaných v súčasnosti kvôli omikronu zaznamenávajú aj krajiny s vysokou mierou zaočkovanosti.