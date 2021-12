Pfizer: Výsledky potvrdili účinnosť lieku Paxlovid voči hospitalizácii

New York 14. (TASR) - Americká spoločnosť Pfizer v utorok oznámila, že výsledky druhej fázy testov potvrdili výraznú účinnosť lieku Paxlovid pri znižovaní rizika hospitalizácie s ochorením COVID-19 či smrti.



Skúška, na ktorej sa zúčastnilo 2246 dospelých osôb, potvrdila výsledky predbežnej analýzy zverejnené 21. novembra. Paxlovid v porovnaní s placebo výrazne znížil riziko hospitalizácie alebo smrti o 89 percent u nehospitalizovaných dospelých osôb z rizikových skupín s covidom, ktorým bol liek podaný do troch dní od objavenia sa príznakov, píše agentúra AP.



Ďalšie laboratórne testy potvrdili, že Paxlovid si svoju účinnosť udržal aj voči novému variantu omikron. Spoločnosť Pfizer svoj liek testovala na umelo vyrobenej verzii bielkoviny, ktorá je dôležitá na rozmnožovanie tohto variantu.



Americký Úrad pre kontrolu liečiv (FDA) by mal čoskoro rozhodnúť o schválení Paxlovidu i ďalšieho liečiva od spoločnosti MSD. V prípade odobrenia sa stanú prvými liekmi proti ochoreniu COVID-19, ktoré budú v USA dostupné v lekárňach.