Pfizer/BioNTech dodá do EÚ ďalších 200 miliónov dávok vakcíny

Berlín/Brusel 17. februára (TASR) - Európska únia podpísala s americkou firmou Pfizer a nemeckou spoločnosťou BioNTech dohodu o dodaní ďalších 200 miliónov dávok vakcín proti novému koronavírusu s opciou na ďalších 100 miliónov dávok. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Konzorcium Pfizer/BioNTech vo vyhlásení uviedlo, že dodatočných 200 miliónov dávok doplní pôvodnú dohodu o dodaní 300 miliónov dávok do 27 členských krajín EÚ.



Ďalších 200 miliónov by malo prísť ešte tento rok, okolo 75 miliónov približne do konca júna.



"Rozširovaním výrobných kapacít vytrvalo pracujeme na ďalšej distribúcii (vakcín) na podporu vakcinačných kampaní v Európe a na celom svete," povedal výkonný šéf spoločnosti Pfizer Albert Bourla.



Generálny riaditeľ spoločnosti BioNTech Ugur Sahin poznamenal, že vo februári sa spustí výroba vakcín aj v novej prevádzke v meste Marburg v Hesensku. Takisto sa rozšírila sieť výrobcov o ďalších partnerov.



Vakcína od konzorcia Pfizer/BioNTech bola prvou, ktorá bola schválená na použitie v EÚ. Neskôr nasledovali vakcíny od spoločností Moderna a AstraZeneca. AP poukazuje na to, že EÚ čelí kritike za pomalý priebeh očkovania v porovnaní s Izraelom, Britániou či Spojenými štátmi.