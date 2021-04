Pfizer/BioNTech:Vakcína chráni pred variantom z Juhoafrickej republiky

Washington 1. apríla (TASR) - Vakcína od spoločností Pfizer a BioNTech má približne 91-percentnú účinnosť v ochrane pred ochorením COVID-19. Vo štvrtok to oznámili obe spoločnosti a citovali pritom aktualizované údaje z testovania, ktorého účastníkmi boli aj ľudia zaočkovaní už šesť mesiacov. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



Vakcína mala tiež 100-percentnú účinnosť v ochrane pred ochorením covid medzi účastníkmi testovania v Juhoafrickej republike (JAR), kde prevláda nový variant koronavírusu B1351, aj keď počet týchto účastníkov bol pomerne malý, konkrétne 800.



Hoci nová celková účinnosť 91,3 percenta je nižšia než pôvodných 95 percent hlásených vlani v novembri po testovaní na 44.000 ľuďoch, odvtedy sa stalo po celom svete dominantné množstvo variantov.



Výkonný šéf Pfizeru Albert Bourla uviedol, že aktualizované údaje, ktoré zahŕňajú aj údaje o vyše 12.000 ľuďoch úplne zaočkovaných najmenej šesť mesiacov, umožňujú výrobcom vakcíny odovzdať americkému regulačnému úradu žiadosť o jej úplné schválenie.



Táto očkovacia látka je v súčasnosti americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) povolená na núdzové použitie.



Údaje z testovania "poskytujú prvé klinické výsledky, podľa ktorých vakcína účinne chráni pred súčasne sa šíriacimi variantmi koronavírusu, čo je rozhodujúci faktor pre dosiahnutie kolektívnej imunity a pre ukončenie pandémie medzi ľuďmi celého sveta," napísal vo vyhlásení výkonný šéf nemeckej firmy BioNTech Ugur Šahin.



Odborníci sa obávajú, že nové varianty z Juhoafrickej republiky (JAR) a Brazílie môžu byť odolné voči existujúcim očkovacím látkam a liečbe. Vyše 300 prípadov juhoafrického variantu bolo zistených už vo viac ako 25 štátoch a jurisdikciách USA, ukazujú federálne údaje.



Vakcína od Pfizer/BioNTech má 100-percentnú účinnosť pri ochrane pred vážnym priebehom ochorenia, ako ho definuje americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), a 95,3-percentnú účinnosť pri ochrane pred vážnym ochorením covid, ako ho charakterizuje americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).



Takisto neboli u účastníkov testov pozorované žiadne vážne ťažkosti šesť mesiacov po podaní druhej dávky, informovali obe spoločnosti. Dodali, že vakcína má vo všeobecnosti rovnakú účinnosť bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie či národnostnú príslušnosť a aj u pacientov s rôznymi existujúcimi zdravotnými problémami.



"Tieto údaje posilňujú náš názor, že máme naozaj účinné vakcíny," vyhlásil Danny Altmann, profesor imunológie na univerzite Imperial College London, ktorý sa nepodieľal na testovaní vakcíny od Pfizeru a BioNTechu.



Uviedol, že účinnosť proti juhoafrickému variantu je "obzvlášť pozoruhodná", lebo ukazuje, že vakcína zrejme zaručí účinnú ochranu v skutočnom svete, kde sa môže šíriť niekoľko rôznych variantov.



Počas testovania sa hodnotilo vyše 900 potvrdených prípadov covidu, väčšinou sa vyskytli medzi účastníkmi, ktorí dostali placebo.



Toto zverejnenie aktualizovaných údajov prichádza po zverejnení iných údajov, ktoré ukázali, že vakcína je bezpečná a účinná u detí vo veku 12 až 15 rokov. To výrobcom dovoľuje už do niekoľkých týždňov požiadať USA a Európu o schválenie používať vakcínu u tejto vekovej skupiny, pripomenula agentúra Reuters.