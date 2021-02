Vakcínu Pfizer/BioNTech možno skladovať aj pri vyšších teplotách

New York/Mainz 19. februára (TASR) - Vakcínu proti koronavírusu od konzorcia Pfizer/BioNTech možno skladovať aj pri vyšších teplotách. Uviedli to vo vyhlásení obe firmy, ktoré v piatok citoval spravodajský portál Politico. Postup však musia najprv schváliť regulačné úrady.



Podľa najnovších údajov konzorcia sú vakcíny stabilné aj pri teplotách mínus 25 až mínus 15 stupňov Celzia, ktoré sú bežnejšie pre lekárenské mraziace boxy. Pfizer plánuje tieto údaje predložiť americkému Úradu pre kontrolu potravín a liečiv.



"Vyššie teploty uľahčia manipuláciu s našou vakcínou a poskytnú očkovacím centrám väčšiu flexibilitu," uviedol generálny riaditeľ nemeckej spoločnosti BioNTech Ugur Sahin.



Podľa súčasných nariadení sa má vakcína skladovať pri teplotách od mínus 60 do mínus 80 stupňov Celzia po dobu maximálne šesť mesiacov a pri bežnej chladničkovej teplote najviac päť dní. Doba skladovania v chladničke má ostať nezmenená.