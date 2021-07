V Anglicku zaznamenali k 21. júnu 257 úmrtí nakazených variantom delta

Londýn 9. júla (TASR) – K 21. júnu zomrelo v Anglicku do 28 dní od pozitívneho výsledku testu 257 ľudí, u ktorých sa potvrdilo, že sa nakazili koronavírusovým variantom delta. Oznámila to v piatok televízia Sky News s odvolaním sa na údaje Anglického úradu verejného zdravotníctva.



Z údajov ďalej vyplýva, že 26 z nich malo menej ako 50 rokov, zatiaľ čo 231 malo 50 alebo viac rokov.



Z 231 osôb vo veku 50 a viac rokov bolo 71 nezaočkovaných, jedna bola v lehote do 21 dní od prvej dávky vakcíny, 41 v lehote najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny a 116 dostalo obe dávky.



K 21. júnu bolo v nemocniciach v Anglicku hospitalizovaných 1904 ľudí nakazených variantom delta, z toho bolo 1283 vo veku do 50 rokov.



Spomedzi osôb do 50 rokov bolo 987 (77 percent) nezaočkovaných, 106 (osem percent) bolo menej ako 21 dní po prvej dávke vakcíny, 118 (deväť percent) bolo 21 alebo viac dní po prvej dávke vakcíny a 48 (štyri percentá) bolo úplne zaočkovaných.



V skupine ľudí vo veku 50 a viac rokov bolo 195 (32 percent) nezaočkovaných, 11 (dve percentá) malo menej ako 21 dní po prvej dávke vakcíny, 140 (23 percent) malo 21 alebo viac dní po prvej dávke vakcíny a 265 (43 percent) bolo úplne očkovaných.



V Spojenom kráľovstve podľa Anglického úradu verejného zdravotníctva doteraz zaznamenali 216.249 potvrdených a pravdepodobných prípadov nákazy variantom delta, čo predstavuje nárast o 34 percent v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Prenosnejší variant delta, ktorý bol prvýkrát identifikovaný v Indii, v súčasnosti predstavuje približne 99 percent potvrdených prípadov nákazy koronavírusom vo Veľkej Británii.