Philip Glass na protest proti Trumpovi zrušil premiéru svojej symfónie
Autor TASR
New York 28. januára (TASR) – Oceňovaný hudobný skladateľ Philip Glass zrušil plánovanú svetovú premiéru svojej 15. symfónie, Lincoln, v Kennedyho centre vo Washingtone, informovala v noci na stredu agentúra AP. Ide o najnovšie z radu zrušených vystúpení po tom, čo prezident USA Donald Trump odvolal predchádzajúce vedenie Kennedyho centra.
Symfónia č. 15, Lincoln, mala byť uvedená 12. a 13. júna pod taktovkou dirigentky Karen Kamensekovej, ktorá je držiteľkou ceny Grammy.
„Symfónia č. 15 je portrétom Abrahama Lincolna a hodnoty Kennedyho centra sú dnes v priamom konflikte s odkazom symfónie,“ uviedol Glass vo vyhlásení zverejnenom jeho zástupcom pre vzťahy s verejnosťou. Glass dodal, že v tejto situácii cíti „povinnosť stiahnuť premiéru tejto symfónie z Kennedyho centra pod súčasným vedením“.
Roma Daraviová, ktorá je v Kennedyho centre viceprezidentkou pre styk s verejnosťou uviedla, že „v umení nie je miesta pre politiku a tí, ktorí volajú po bojkote z politických dôvodov, sa mýlia“.
Glass, ktorý v sobotu oslávi 89. narodeniny, bol ocenený Kennedyho centrom v roku 2018 a tri roky predtým získal Národnú medailu umenia od vtedajšieho prezidenta USA Baracka Obamu.
Medzi umelcami, ktorí sa stiahli z plánovaných vystúpení v Kennedyho centre, sú napríklad sopranistka Renée Flemingová či hudobník Bela Fleck.
Trump, ktorým vybraní členovia predstavenstva oznámili, že centrum premenovali na „Trump Kennedy Center“, chce zmenami v tejto kultúrnej inštitúcii bojovať proti tzv. woke kultúre.
Trumpovo meno už bolo umiestnené na fasáde budovy Kennedyho centra. Odborníci však upozornili, že na takúto zmenu je potrebný súhlas Kongresu.
Symfónia Lincoln bola inšpirovaná prejavom z roku 1838, v ktorej vtedajší budúci prezident varoval pred davovým násilím a jeho hrozbami pre demokraciu a právny štát. Lincoln mal vtedy 28 rokov a reč predniesol pred debatným spolkom Young Men's Lyceum v Springfielde v štáte Illinois.
