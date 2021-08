Philip Morris by mohol zastaviť predaj cigariet v Británii do 10 rokov

Londýn 1. augusta (TASR) - Výrobca cigariet Philip Morris International údajne naznačil, že by mohol do 10 rokov zastaviť predaj cigariet v Británii. Uviedol to zhruba dva roky po tom, čo britská vláda vyhlásila, že chce do roku 2030 skoncovať s fajčením v Anglicku. To by znamenalo koniec vlajkovej značky Marlboro v Spojenom kráľovstve.



"Myslím si, že v Británii je možné maximálne o desať rokov úplne vyriešiť problém s fajčením," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Philip Morris Jacek Olczak pred týždňom v rozhovore pre Mail on Sunday.



Na otázku, či to znamená, že spoločnosť v uvedenom časovom období prestane predávať tradičné cigarety v Británii, Olczak odpovedal: „Absolútne.“



Skupiny aktivistov však poukázali na to, že spoločnosť Philip Morris International už v minulosti vydala podobné vyhlásenia, ale pristúpila len k veľmi malým zmenám.



Argumentujú tiež, že tabakoví giganti, ktorí dlhodobo popierajú zdravotné riziká fajčenia, na jednej strane tvrdia, že sú súčasť prechodu na svet bez dymu, ale zároveň pokračujú v celosvetovom predaji a propagácii cigariet.



Bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Philip Morris International André Calantzopoulos už v roku 2016 uviedol, že dúfa, že spoločnosť úplne zastaví predaj cigariet.



Svetová zdravotnícka organizácia opisuje tabakovú epidémiu ako „jednu z najväčších hrozieb pre verejné zdravie". Podľa OSN zabíja fajčenie vrátane tzv. pasívneho fajčenia viac ako 8 miliónov ľudí ročne.