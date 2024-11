Philippe Lazzarini: Neexistuje plán B pre pomoc palestínskym utečencom

Ženeva 18. novembra (TASR) - Jedinou alternatívou pre Agentúru OSN na pomoc palestínskym utečencom (UNWRA) je umožniť Izraelu, aby poskytoval služby v Pásme Gazy, povedal v pondelok šéf UNRWA Philippe Lazzarini. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Izrael minulý mesiac zakázal UNWRA pôsobiť na svojom území. Lazzarini sa v Ženeve stretol s darcami a rozhodnutie Izraela označil za najtemnejší moment v 75-ročnej histórii agentúry.



"Neustále sa ma pýtajú, či existuje alebo neexistuje plán B. Neexistuje žiadny plán B," vyhlásil Lazzarini. "Ak nebude reagovať OSN alebo medzinárodné spoločenstvo, zodpovednosť bude opäť niesť okupačná mocnosť, ktorou je Izrael," dodal.



UNRWA poskytuje humanitárnu pomoc a prístrešky pre mnohých Palestínčanov v Pásme Gazy, ktorí vo vojne medzi Hamasom a Izraelom prišli o domov.



Izrael obvinil UNRWA zo zapojenia sa do teroristického útoku Hamasu zo 7. októbra 2023. Izrael na to reagoval vojenskou ofenzívou proti militantom Hamasu v palestínskej enkláve.



Vyšetrovanie OSN potvrdilo, že deväť zamestnancov UNRWA sa pravdepodobne podieľalo na útoku a prepustili ich. Po izraelských obvineniach Izraela z januára, že do útoku boli zapojení zamestnanci UNRWA, niektorí darcovia dočasne pozastavili jej financovanie vrátane USA, ktoré sú najväčším darcom. Väčšina z nich svoje príspevky už obnovila.



Izraelský parlament v októbri schválil zákon o zákaze pôsobenia UNRWA v Izraeli a o zastavení spolupráce izraelských orgánov s UNRWA. Účinnosť má nadobudnúť koncom januára. Šéf UNRWA uviedol, že na stretnutí v Ženeve vyzval štáty, aby sa pokúsili zastaviť platnosť zákona. "Budeme pôsobiť až do dňa, keď už nebudeme môcť pôsobiť, a dovtedy vyčerpáme všetky možné diplomatické cesty," povedal Lazzarini.