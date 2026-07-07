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Philippe: Le Penová svojou kandidatúrou popiera vlastné postoje
Generálny tajomník strany Republikáni (LR) Othman Nasrou obvinil Le Penovú, že svojou kandidatúrou napriek odsúdeniu „berie demokraciu za rukojemníka“ a „oslabuje inštitúcie“.
Autor TASR
Paríž 7. júla (TASR) - Bývalý francúzsky premiér a uchádzač o prezidentský úrad Édouard Philippe v utorok pripomenul, že líderka krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penová v minulosti ostro kritizovala politikov, ktorí mali problémy s justíciou. Jej rozhodnutie kandidovať preto označil za „ďalšie popretie vlastných postojov“. Philippe v rozhovore pre televíziu France 2 pripustil, že rozhodnutie kandidovať v prezidentských voľbách napriek odsúdeniu vrátane trestu domáceho väzenia s elektronickým monitorovacím náramkom je Le Penovej osobnou vecou. Dodal však, že svoje rozhodnutie bude musieť vysvetliť francúzskym voličom, ktorí napokon rozhodnú, píše TASR.
Generálny tajomník strany Republikáni (LR) Othman Nasrou obvinil Le Penovú, že svojou kandidatúrou napriek odsúdeniu „berie demokraciu za rukojemníka“ a „oslabuje inštitúcie“.
V stanovisku poskytnutom agentúre AFP Nasrou uviedol, že jej rozhodnutie je ďalším zvratom, ktorý podkopáva dôveru Francúzov v politiku. Dodal tiež, že „osud Francúzska nemožno ponechať na náhodu“.
Bývalý francúzsky premiér Gabriel Attal, ktorý chce v prezidentských voľbách kandidovať za stranu Obroda (Renaissance - RE), vyhlásil, že kandidatúra Le Penovej napriek tomu, že bola dvakrát uznaná za vinnú zo sprenevery verejných prostriedkov, má aj morálny rozmer.
„Patrím ku generácii politikov, pre ktorú sú príkladné správanie a čestnosť azda najdôležitejšími hodnotami. Je zrejmé, že kandidatúra človeka, ktorý bol odsúdený a má v registri trestov aj nepodmienečný trest odňatia slobody, má morálny rozmer,“ povedal Attal v televízii TF1.
Generálny tajomník strany Republikáni (LR) Othman Nasrou obvinil Le Penovú, že svojou kandidatúrou napriek odsúdeniu „berie demokraciu za rukojemníka“ a „oslabuje inštitúcie“.
V stanovisku poskytnutom agentúre AFP Nasrou uviedol, že jej rozhodnutie je ďalším zvratom, ktorý podkopáva dôveru Francúzov v politiku. Dodal tiež, že „osud Francúzska nemožno ponechať na náhodu“.
Bývalý francúzsky premiér Gabriel Attal, ktorý chce v prezidentských voľbách kandidovať za stranu Obroda (Renaissance - RE), vyhlásil, že kandidatúra Le Penovej napriek tomu, že bola dvakrát uznaná za vinnú zo sprenevery verejných prostriedkov, má aj morálny rozmer.
„Patrím ku generácii politikov, pre ktorú sú príkladné správanie a čestnosť azda najdôležitejšími hodnotami. Je zrejmé, že kandidatúra človeka, ktorý bol odsúdený a má v registri trestov aj nepodmienečný trest odňatia slobody, má morálny rozmer,“ povedal Attal v televízii TF1.