PHR: Konflikt v Jemene priniesol 120 útokov na nemocnice a lekárov

New York 18. marca (TASR) - Nemocnice a lekári boli počas konfliktu v Jemene cieľom útokov aspoň 120-krát, uvádza analýza organizácie Lekári za ľudské práva (PHR), o ktorej v stredu napísal britský denník The Guardian.



Podľa analýzy obdobia medzi marcom 2015 a decembrom 2018 došlo k 120 útokom na nemocnice, lekárov či lekárske stanovištia v 20 z 22 jemenských guvernorátoch. Do tohto čísla PHR zarátala letecké aj pozemné útoky, okupácie, útoky na jednotlivých členov zdravotníckeho personálu a krádeže.



Správa prichádza v čase opätovného vzbĺknutia násilia v Jemene. Rozdelená krajina sa zároveň obáva nového koronavírusu.



OSN situáciu v Jemene nedávno nazvala "najhoršou humanitárnou krízou na svete", k čomu prispel aj kolaps systému zdravotníctva. Na humanitárnej pomoci sú dnes závislé dve tretiny obyvateľstva. V krajine je bežný hlad aj epidémie cholery a záškrtu.



"Naša správa ukazuje, ako je počas konfliktu v Jemene nehanebne ignorované medzinárodné právo a aké následky majú útoky na lekárske zariadenia," povedal jeden z autorov štúdie a jemenský aktivista Usáma al-Fakí.



"Všetky bojujúce strany neustále preukazujú bezohľadnosť k civilným životom," dodal.



Konflikt sa začal v roku 2014, keď šiitskí povstalci známi ako húsíovia, ktorých podporuje Irán, prevzali kontrolu nad hlavným mestom Saná. Koalícia vedená Saudskou Arábiou bojuje proti jemenským povstalcom od roku 2015.