Piata LP platňa skupiny Beatles Help! vyšla pred 60 rokmi

Bratislava 5. augusta (TASR) - V poradí piata LP platňa skupiny Beatles s názvom Help! vyšla na etikete spoločnosti EMI Parlophone 6. augusta 1965, osem dní po londýnskej premiére rovnomenného filmu, druhého hraného filmu skupiny Beatles. V USA vyšiel album o sedem dní neskôr.



Bolo na ňom štrnásť piesní, sedem z nich na prvej strane platne zaznelo vo filme, sú nimi Help!, The Night Before, You've Got To Hide Your Love Away, I Need You, Another Girl, You'Re Going To Lose That a Ticket To Ride. Šesť z nich zložili John Lennon a Paul McCartney, jednu George Harrison. Nahrávali sa v štúdiu na Abbey Road v Londýne od februára do apríla 1965.







Na druhej strane platne bolo rovnako sedem piesní, ktoré sa do filmu nedostali, sú nimi Act Naturally, It's Only Love, You Like Me Too Muc, Tell Me What You See, I've Just Seen A Face, Yesterday a Dizzy Miss Lizzy. Štyri z nich boli autorsky opäť od dvojice Lennon McCartney, jednu zložil George Harrison, dve boli prevzaté od amerických rockerov.



V rebríčku albumov sa platňa už 14. augusta, teda osem dní po vydaní, dostala na prvé miesto a v hitparáde sa udržala celkom 37 týždňov. Aj v Spojených štátoch bola na čele tri týždne. Album mal úspech a v reedícii bol vydaný ešte trikrát, v júli 1971, v máji 1987 a v septembri 2009.



Oficiálna diskografia najslávnejšej štvorice 20. storočia v Spojenom kráľovstve počas aktívnej existencie od roku 1962 do jej rozchodu v roku 1970 obsahuje 22 singlov, 13 EP platní a 12 albumov. Podľa katalógu vydavateľstva EMI obsahujú tieto nosiče 211 skladieb, z nich je 187 vlastných a 24 prevzatých, tie prevzaté sú všetky od amerických interpretov. Prvým bol singel Love Me Do, vydaný 5. októbra 1962, poslednou LP platňa Let It Be, vydaná 8. mája 1970. Prvé albumy a single vydané do marca 1968 vyšli na etikete Parlophone, od augusta 1968 do mája 1970 vychádzali na dcérskej značke Apple.