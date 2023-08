Piataci v Nemecku plnili TikTokovú výzvu, zasahovať museli záchranári

Kolín nad Rýnom 26. augusta (TASR) - Žiaci základnej školy na západe Nemecka v piatok spôsobili spustenie rozsiahlej záchrannej operácie. Dôvodom boli mimoriadne štipľavé kukuričné lupienky, ktoré deti zjedli, hoci žiadne z nich nemalo po konzumácii závažné zdravotné následky. V piatok o tom informovala agentúra DPA.



Polícia a záchranné zložky prišli do areálu školy v meste Euskirchen blízko Kolína nad Rýnom po tom, čo sa žiaci piateho ročníka zúčastnili populárnej výzvy s názvom "Hot Chip Challenge", ktorá sa šíri na sociálnej sieti TikTok.



V Nemecku sa špeciálne na účely tejto výzvy predáva jeden samostatne balený kukuričný lupienok, ktorý podľa výrobcu obsahuje prášok z čili papričky odrody Carolina Reaper, ktorá je považovaná za najštipľavejšiu papričku na svete. Tento produkt je určený len pre ľudí nad 18 rokov, dve deti ho však ukradli z výdajného automatu v blízkosti školy.



Jeden zo zasahujúcich záchranárov uviedol, že konzumácia takýchto mimoriadne štipľavých lupienkov by mohlo byť nebezpečné najmä v prípade, ak by ich zjedli deti. Ak sa by sa štipľavý prášok z čili papričiek dostal do očí, mohol by tiež poškodiť zrak.



Miestna polícia dodala, že účasť nemeckých piatakov na výzve nemala žiadne vážne následky. Niekoľko detí bolo ošetrených z dôvodu bolesti brucha, podráždenia pokožky či dýchacieho systému.