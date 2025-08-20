< sekcia Zahraničie
Piatak našiel vo Visle časť lebky vyhynutého zubra stepného
Fragment podrobia konzervátorským prácam a následne sa stane súčasťou expozície.
Autor TASR
Varšava 20. augusta (TASR) - Žiak piateho ročníka základnej školy objavil vo Visle časť lebky vyhynutého zubra stepného. Mimoriadny nález odovzdal do múzea vo Varšave, ktoré potvrdilo jeho vedecký význam. K nálezu prispel aj nízky stav vody v rieke. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Múzeum informovalo, že pôvodne sa lebka považovala za pozostatok pratura, no po podrobnom preskúmaní odborníci určili, že ide o fragment lebky vyhynutého zubra stepného (Bison priscus), predka dnešného zubra európskeho.
Fragment podrobia konzervátorským prácam a následne sa stane súčasťou expozície. Odborníci zároveň vyzdvihli konanie mladého nálezcu, ktorý sa so svojím objavom obrátil na vedcov a tým pomohol zachovať cenný kus histórie.
Zubry stepné žili v početných stádach na území dnešnej Európy v období pleistocénu a vymreli na jeho konci. Malé populácie prežívali ešte na začiatku holocénu. Približne pred 120.000 rokmi sa skrížili s praturom, čím položili základ pre vznik dnešného zubra európskeho. Podobný nález lebky prazubra sa vo Varšave podaril aj pri výstavbe metra.
