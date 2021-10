Piati ľudia zahynuli pri havárii na diaľnici M1 neďaleko hraníc so SR

Budapešť 19. októbra (TASR) - Piati ľudia – traja muži a dve ženy – zahynuli v utorok pri havárii štyroch vozidiel na maďarskej diaľnici M1 medzi Győrom a Bábolnou, ktorá sa nachádza v obvode Komárom. Informovala o tom maďarská polícia.



Hovorca krízového riadenia Ostrihomsko-komárňanskej župy Mihály Sebestyén Varga uviedol pre agentúru MTI, že na diaľnici narazil rumunský mikrobus do nákladného auta. Polícia neskôr potvrdila, že všetky obete boli z jedného vozidla.



Na mieste zasahoval záchranársky vrtuľník a niekoľko sanitiek. Jedného približne 50-ročného muža previezli do nemocnice so zranením hlavy. Jeho stav je však stabilizovaný.