Piatich mužov odsúdili za krádež klenotov z múzea v Drážďanoch

Drážďany 16. mája (TASR) - Súd v Drážďanoch v utorok odsúdil piatich mužov za lúpež šperkov z drážďanskej klenotnice Zelená klenba v novembri 2019. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Išlo o členov rodinne spriazneného arabského klanu Remmovcov (Remmo-Clan) zo zločineckého podsvetia v Berlíne.



Rozsudky sa pohybujú od štyroch rokov a štyroch mesiacov až po šesť rokov a tri mesiace. Obžaloba navrhovala tresty až šesť rokov a osem mesiacov. Proces s troma obžalovanými sa viedol podľa trestného zákonníka pre mladistvých.



Ďalšieho obžalovaného súd oslobodil, pretože mal dôveryhodné alibi - v čase lúpeže sa nechal ošetriť v Berlíne na pohotovosti.



Lupiči sa 25. novembra 2019 v skorých ranných hodinách vlámali do kráľovského zámku v Drážďanoch a ukradli klenoty v Zelenej klenbe (Grünes Gewölbe). Táto zbierka klenotov je považovaná za jednu z najpôsobivejších v Nemecku.



Odcudzili 21 šperkov v hodnote 116,8 miliónov eur a spôsobili škody za viac než jeden milión eur. Podpálili tiež rozvodovú skriňu elektriny, aby spôsobili čiastočný výpadok elektrického prúdu a po úteku svoje auto v garáži s cieľom zakryť stopy.



Zadržali ich počas razií v Berlíne. Súdny proces sa začal v januári 2022 a štyria sa k svojmu činu priznali, za čo dostali miernejšie tresty. Piaty muž sa priznal ku krádeži nástrojov na vniknutie do múzea; účasť na krádeži však poprel.



Veľkú časť koristi sa podarilo do múzea vrátiť v decembri 2022, hoci bola čiastočne poškodená.