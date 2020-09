Piatková spomienka na útoky z 11. 9. 2001 bude poznačená pandémiou

New York 11. septembra (TASR) - Spojené štáty si v piatok pripomínajú 19. výročie teroristických útokov, ktoré si vyžiadali takmer 3000 obetí na životoch. Spomienka sa odohrá uprostred pandémie koronavírusu, ktorá v meste New York zabila dovedna 23.000 ľudí. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Devätnásť islamistov z teroristickej siete al-Káida zaútočilo 11. septembra 2001 v štyroch dopravných lietadlách na ciele v Spojených štátoch. Dve lietadlá vrazili do budov Svetového obchodného centra (WTC) v New Yorku, tretie narazilo do budovy Pentagónu vo Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia. Celkovo pri teroristických útokoch z 11. septembra 2001 zomrelo v USA takmer 3000 ľudí z 93 krajín sveta a zranenia utrpelo ďalších asi 6000 ľudí.



Pandémia koronavírusu poznačí aj samotný priebeh spomienkovej ceremónie. Obvyklé čítanie mien obetí tento rok nahradia vopred nahrané videoodkazy od rodín zosnulých. Rodinní príslušníci obetí však budú osobne prítomní pri pamätníku s názvom Ground Zero, ktorý sa nachádza na mieste, kde stálo WTC (tzv. "dvojičky"). Obete si uctia aj minútou ticha, a to presne v momentoch, keď lietadlá vrazili do mrakodrapov. Národný pamätník a múzeum 11. septembra otvorí dvere verejnosti znova prvýkrát od marca, keď vypukla pandémia COVID-19.



Najľudnatejšie mesto Spojených štátov bolo ešte v marci epicentrom nákazy. Hoci je miera infekcie v súčasnosti pod jedným percentom, následky pandémie sú v meste naďalej citeľné, píše AP. Kriminalita rastie, obchody a podniky krachujú a ľudia mesto hromadne opúšťajú.



Najmenej 35.000 ľudí sa odsťahovalo zo štvrte Manhattan, uviedla pre AP starostka tejto mestskej časti Gale Brewerová. Počet prázdnych obchodných priestorov podľa jej slov narástol oproti roku 2017 o 78 percent. Mesto eviduje 47-percentný nárast počtu vrážd a 166-percentný nárast prípadov postrelenia.