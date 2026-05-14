Piatok bude v Kyjeve dňom smútku, Ukrajina iniciuje zvolanie BR OSN
Autor TASR
Kyjev 14. mája (TASR) - Piatok bude v Kyjeve dňom smútku na pamiatku obetí poslednej vlny útokov ruskej armády na ukrajinskú metropolu. Na sociálnych sieťach to oznámil kyjevský primátor Vitalij Kličko citovaný denníkom Le Monde.
Podľa aktualizovanej bilancie si útoky na Kyjev vyžiadali už najmenej deväť obetí. Niekoľko ľudí je stále nezvestných. Záchranárske a pátracie operácie preto ešte nie sú ukončené, uviedol vo štvrtok podvečer náčelník Kyjevskej mestskej vojenskej administratívy Tymur Tkačenko.
Medzičasom ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v príspevku na sieti X oznámil, že v reakcii na posledný rozsiahly ruský letecký útok na Kyjev a jeho okolie Ukrajina iniciuje zvolanie Bezpečnostnej rady OSN.
V súvislosti s poslednými intenzívnymi útokmi ruskej armády na Ukrajinu Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vo štvrtok v príspevku na sieti X upozornila, že 13. a 14. mája preletelo nad jadrovými elektrárňami na juhu Ukrajiny, v meste Rivno a v Černobyle viac než 160 ruských dronov.
„Hoci tímy MAAE nehlásia žiadne priame zásahy do jadrovej bezpečnosti týchto lokalít, generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi vyjadruje hlboké znepokojenie nad týmito vojenskými aktivitami v blízkosti jadrových elektrární a opätovne zdôrazňuje potrebu plného dodržiavania princípov zabezpečujúcich jadrovú bezpečnosť počas konfliktu,“ uviedla MAAE.
Grossi zároveň opäť vyzval na čo najväčšiu zdržanlivosť, aby sa predišlo riziku jadrovej havárie.
Ukrajina v týchto dňoch čelila jednej z najintenzívnejších vĺn ruských útokov za posledné obdobie. Ruská armáda pri takýchto operáciách zvyčajne kombinuje drony a rakety dlhého doletu. Ukrajinská strana tvrdí, že Rusko zasiahlo objekty civilnej infraštruktúry vrátane bytových domov, škôl a zdravotníckych zariadení. Rusko deklarovalo, že cieli výhradne na vojenské a logistické objekty.
