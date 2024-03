Picassovo múzeum v Málage otvára novú expozíciu jeho diel

Madrid 18. marca (TASR) - Múzeum venované Pablovi Picassovi v španielskej Málage v utorok otvára novú expozíciu diel svojho rodáka, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Viac než 140 umeleckých diel bude do marca 2027 vystavených v historickej budove Palacio de Buenavista z obdobia rokov 1895 až 1872, píšu na svojej webovej stránky regionálne noviny Málaga Hoy. Niektoré z nich sú v Španielsku vystavené po prvý raz.



Maľby, sochy či kresby zachytávajú prehľad celej tvorby umelca, ktorý vytvoril tisíce rôznych diel, uviedol kurátor výstavy Michael FitzGerald, profesor umenia na Trinity College v Harforde v americkom štáte Connecticut.



FitzGerald dodal, že Picasso mal novovystavené diela veľmi rád a uchovával ich až do svojej smrti. "Takýmto spôsobom mohol vidieť svoje prvotné diela a využiť ich pri neskorších, pretože ich mal k dispozícii vo svojom dome," uviedol.



Diela sú usporiadané podľa tém a nie vždy dodržiavajú časovú následnosť. Múzeá zvyčajne Picassove diela združujú podľa jednotlivých období tvorby ako modré, ružové, kubizmus či surrealizmus.



Umelcov pravnuk Bernard Ruiz-Picasso uviedol, že kombinácia Picassových diel z rôznych období a vytvorených rôznou technikou umožňuje spojiť rôzne chvíle z jeho života.



Pablo Ruiz Picasso sa narodil v Málage 25. októbra 1881 a tvoriť začal už ako chlapec. Neskôr sa presťahoval do Francúzska, kde prežil väčšinu dospelého života. Zomrel v roku 1973. Je považovaný za jedného zo zakladateľov avantgardného umeleckého smeru kubizmus.



Medzi jeho najznámejšie diela patrí obraz Guernica z roku 1937 a dnes je vystavené v madridskom Múzeu kráľovnej Sofie (Museo Reina Sofia). Umelec ním reagoval na bombardovanie baskického mesta Guernica počas občianskej vojny v Španielsku. Múzeum v Málage bolo otvorené v roku 2003 a nachádza sa neďaleko rodného domu tohto umelca.