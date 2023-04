Pichetto: Medveď zabijak by mal byť usmrtený

Rím 19. apríla (TASR) — Medvedica, ktorá začiatkom apríla zabila muža v regióne Tridentsko a tento týždeň ju chytili, by mala byť usmrtená. Povedal to v stredu taliansky minister životného prostredia Gilberto Pichetto, informuje agentúra ANSA.



"Zriadil som komisiu, ani nie tak pre JJ4, ale zo všeobecnejšieho dôvodu možného premnoženia medveďov," povedal Pichetto pre mediálnu spoločnosť Mediaset.



"Pokiaľ ide o JJ4, máme na to súdnictvo. Je tu aj operatívna zložka ministerstva životného prostredia ISPRA (Národný inštitút na ochranu a výskum životného prostredia). Takže hodnotenie ministra je založené na záveroch ISPRA, ktorý po konzultáciách s regionálnou vládou Tridentska odporučil usmrtenie," dodal Pichetto.



Medvedica, známa ako JJ4, zabila 5. apríla na hore Peller 26-ročného bežca. Stal sa tak prvým Talianom zabitým medveďom v novodobých dejinách krajiny.



Muž zrejme na medvedicu narazil na horskej cestičke. Tá pravdepodobne reagovala útokom, pretože ho pokladala za hrozbu pre svoje tri mláďatá.



Šéf regiónu Tridentsko Maurizo Fugatti z pravicovej strany Liga vydal príkaz na usmrtenie medvedice, ale súd ho pozastavil dovtedy, kým sa nevyjadrí k odvolaniu ochranárov.