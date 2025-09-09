< sekcia Zahraničie
Pierre De Gaulle dúfa, že mu Putin udelí ruské občianstvo
Pierre de Gaulle (62) pracoval ako finančný konzultant vo švajčiarskej Ženeve a vo Francúzsku je menej známy.
Autor TASR
Moskva 9. septembra (TASR) - Pierre de Gaulle, vnuk bývalého francúzskeho prezidenta Charlesa de Gaulla, sa snaží získať ruské občianstvo. Povedal to agentúre TASS s tým, že rozhodnutie je na ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi, informuje TASR.
Pierre de Gaulle (62) pracoval ako finančný konzultant vo švajčiarskej Ženeve a vo Francúzsku je menej známy. Ruské štátne médiá zverejňujú jeho prokremeľské vyjadrenia ako údajný dôkaz, že inváziu Moskvy na Ukrajine podporujú aj popredné osobnosti zo Západu. On sám zodpovednosť za eskaláciu konfliktu pripisuje NATO a USA.
Záujem o ruské občianstvo vyjadril už na jeseň 2023, keď sa zúčastnil na Petrohradskom kultúrnom fóre a povedal, že by to preňho bola česť. Teraz pre TASS uviedol, že získať občianstvo Ruska sa stalo „nevyhnutnosťou“ pre jeho rodinu.
„Umožní nám odovzdať našim deťom hodnoty, ktoré si ceníme, a vychovávať ich správne. Chceme ich chrániť pred dekadentnosťou a úpadkom západných hodnôt,“ povedal. Tvrdí tiež, že jeho rodina „miluje“ Rusko, jeho kultúru a „a skutočnosť, že chráni základné hodnoty, si zvlášť získava náš obdiv“.
„Ak mi bude udelené (ruské) občianstvo, bude to znamenať, že Rusko a Francúzsko si stále zachovávajú priateľské vzťahy,“ dodal Pierre de Gaulle. Už skôr podľa ruskej agentúry povedal, že on a jeho manželka Rima by sa radi presťahovali do Ruska.
Pierre de Gaulle (62) pracoval ako finančný konzultant vo švajčiarskej Ženeve a vo Francúzsku je menej známy. Ruské štátne médiá zverejňujú jeho prokremeľské vyjadrenia ako údajný dôkaz, že inváziu Moskvy na Ukrajine podporujú aj popredné osobnosti zo Západu. On sám zodpovednosť za eskaláciu konfliktu pripisuje NATO a USA.
Záujem o ruské občianstvo vyjadril už na jeseň 2023, keď sa zúčastnil na Petrohradskom kultúrnom fóre a povedal, že by to preňho bola česť. Teraz pre TASS uviedol, že získať občianstvo Ruska sa stalo „nevyhnutnosťou“ pre jeho rodinu.
„Umožní nám odovzdať našim deťom hodnoty, ktoré si ceníme, a vychovávať ich správne. Chceme ich chrániť pred dekadentnosťou a úpadkom západných hodnôt,“ povedal. Tvrdí tiež, že jeho rodina „miluje“ Rusko, jeho kultúru a „a skutočnosť, že chráni základné hodnoty, si zvlášť získava náš obdiv“.
„Ak mi bude udelené (ruské) občianstvo, bude to znamenať, že Rusko a Francúzsko si stále zachovávajú priateľské vzťahy,“ dodal Pierre de Gaulle. Už skôr podľa ruskej agentúry povedal, že on a jeho manželka Rima by sa radi presťahovali do Ruska.