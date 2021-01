Pieseň Happy New Year skupiny ABBA znie už 40 rokov

Bratislava 1. januára (TASR) – Pred 40 rokmi, 1. januára 1981, zaznela v éteri pieseň skupiny ABBA Happy New Year. Svetovo populárna švédska štvorica ju vydala na albume Super Trouper, ten vyšiel 3. novembra 1980.



Super Trouper bol siedmym štúdiovým albumom skupiny, na Britských ostrovoch sa stal najpredávanejším albumom roku 1980. Hlavné vokály v piesni nahrala Agnetha Fältskog. Autormi piesne, tak ako u všetkých hitov, bola dvojica Benny Andersson a Björn Ulvaeus. Vznikala v štúdiu Polar Music pod pracovným názvom Daddy Don't Get Drunk on Christmas Day (Ocko sa na Štedrý deň neopíja). Aj keď ju Benny a Björn zložili a nahrali už vo februári 1980 medzi prvými na tento album, anglická verzia piesne vyšla ako singel v Európe až v roku 1999. Skladbe patril hlavne prvý deň nového roka a obaja autori boli s jej výsledným tvarom veľmi spokojní aj napriek tomu, že v hitparáde nedosiahla žiaden výraznejší úspech. Ostala v tieni hitov Super Trouper a The Winner Takes It All, obe sa ako single dostali na prvé miesto anglickej hitparády.







Skladbu s názvom New Year's Day nahrala aj známa írska rocková skupina U2, vyšla na albume War. Bol to tretí štúdiový album skupiny, vyšiel vo februári 1983, v britskom rebríčku sa dostal na prvé miesto, v Spojených štátoch bol dvanásty. Jeho predaj celosvetovo dosiahol 11 miliónov výliskov. Pieseň vydala kapela ako prvý singel z tohto albumu a bola prvou v ich ére, ktorá sa dostala do prvej desiatky britského rebríčka. Jej text bol inšpirovaný poľským hnutím Solidarita.