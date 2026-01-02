Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piešťany: Muž, ktorý v obchode napadol pracovníka SBS, je už vo väzbe

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Počas konfliktu mal byť nožom poranený pracovník SBS, ktorého zranenia si vyžiadali ošetrenie v nemocnici.

Autor TASR
Piešťany 2. januára (TASR) - Polícia v stredu (31. 12.) obvinila z prečinu výtržníctva 31-ročného muža, ktorý v utorok (30. 12.) zaútočil na pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) v jednej z obchodných prevádzok v Piešťanoch. Obvineného už eskortovali do väzby. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v piatok informovalo na sociálnej sieti.

Počas konfliktu mal byť nožom poranený pracovník SBS, ktorého zranenia si vyžiadali ošetrenie v nemocnici. „Policajtom sa podozrivú osobu podarilo krátko po skutku obmedziť na osobnej slobode,“ ozrejmila polícia.

Obvinenému môže podľa polície v zmysle zákona hroziť trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. „Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na návrh, aby bol muž stíhaný väzobne. Sudca sa s návrhom stotožnil,“ doplnila.

