Piešťany s Červeným krížom pripravujú spustenie služby sociálny taxík
Vedúca odboru sociálnych služieb mesta Piešťany Lenka Čavojská pre TASR uviedla, že taxík bude určený pre osoby nad 65 rokov, ale aj pre zdravotne znevýhodnené deti.
Autor TASR
Piešťany 25. novembra (TASR) - Mesto Piešťany v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK) pripravuje spustenie služby sociálny taxík na január 2026. Pomôže seniorom, osobám so zdravotným znevýhodnením, s obmedzenou mobilitou či ľuďom s dočasným pohybovým obmedzením. Cieľom je jednoduchosť, dostupnosť a ľudský prístup. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Vedúca odboru sociálnych služieb mesta Piešťany Lenka Čavojská pre TASR uviedla, že taxík bude určený pre osoby nad 65 rokov, ale aj pre zdravotne znevýhodnené deti. Auto s plošinou zabezpečí SČK, ktorý má s podobnými projektmi dlhoročné skúsenosti z miest ako Partizánske, Bánovce nad Bebravou či Topoľčany.
Služba bude mať charakter pomoci obyvateľom, nejde o prepravnú službu v zmysle zákona o sociálnych službách, takže klienti nemusia mať posudok o odkázanosti ani podpisovať zmluvy. „Klient si jednoducho zavolá sociálny taxík, vodič príde a pomôže - či už ide o cestu k lekárovi, na úrad, do obchodu alebo za priateľmi,“ priblížil zástupca SČK Andrej Barborka.
Cena za jednu jazdu bude symbolické jedno euro bez ohľadu na dĺžku trasy, pričom služba bude určená len pre územie mesta Piešťany. „Títo ľudia sú skutočne odkázaní na to, aby jazdili čo najlacnejšie, lebo zvyšok si nemôžu dovoliť, a potreba ísť k lekárovi, to je pre nich nevyhnutnosť, takisto socializovať sa, ísť na nákupy. Mnohí z nich nemajú nikoho, kto by im pomohol, a sú odkázaní sami na seba a týmto ľuďom chceme takýmto spôsobom zlepšiť kvalitu života,“ doplnila Čavojská.
Primátor mesta Peter Jančovič uviedol, že projekt má veľký význam pre kvalitu života obyvateľov. „Piešťany sa postupne stávajú mestom, kde pribúda seniorov. Našou úlohou je, aby sa mohli pohybovať slobodne, dôstojne a bez pocitu závislosti od iných,“ ozrejmil. Službu bude mesto dotovať sumou 18.000 eur ročne, ktorá pokryje mzdu vodiča, pohonné látky a servisné náklady. Sociálny taxík bude vybavený plošinou aj na prepravu vozičkárov.
