Pieta pred FF UK skončila, budova sa otvorí vo februári

Praha 30. januára (TASR) - Študenti a verejnosť v utorok na námestí Jana Palacha v Prahe ukončili pietny Mesiac pre fakultu, počas ktorého sa uskutočnilo viacero podujatí na uctenie pamiatky obetí decembrovej streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK). Ich cieľom bolo tiež postupne vrátiť na fakultu život. Budova, v ktorej pred Vianocami útočil strelec, sa otvorí 19. februára, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V utorok sa v budove Rudolfina uskutočnil koncert Českej filharmónie, ktorá naň pozvala študentov filozofickej fakulty a tých, ktorí sa zapojili do pomoci ľudom zasiahnutým útokom, členom integrovaného záchranného systému či komunite akademickej obce.



Po koncerte sa mohli zapojiť do symbolickej rozlúčky s pietnym ohňom, ktorý na námestí Jana Palacha horí od 4. januára. Vtedy ho zapálilo vedenie univerzity a dodnes ho udržiavali študenti. K dispozícii boli drobné polienka, na ktoré mohli ľudia napísať odkaz a priložiť ich do ohňa. Po dohorení posledného polienka sa nechá vyhasnúť.



"Neviem, či môžeme povedať, že sme život vrátili, ale určite sme urobili veľmi podstatné kroky vpred, aby sa život vrátil," povedala rektorka UK Milena Králíčková. Podľa dekanky Evy Lehečkovej Mesiac pre fakultu venovali piete, vzdelávaniu a komunite.



V pondelok na námestie prišiel aj český prezident Petr Pavel, ktorý sa zapojil do spoločnej tvorby dočasného pietneho diela, ktoré vznikalo od 21. januára. Vzniklo z vosku, ktorý ľudia roztápali nad pietnym ohňom zo zvyškov sviečok prinesených pred univerzitu. V budúcnosti vznikne aj trvalé pietne dielo.



Hlavná budova filozofickej fakulty sa študentom otvorí so začiatkom letného semestra 19. februára. Dovtedy sa musia opraviť škody, ktoré vznikli počas policajného zásahu. Štvrté poschodie, kde strelec útočil, zostane zatvorené celý semester.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)