Pilot chcel vraždu manželky hodiť na lupičov, zradila ho technológia

Atény 18. júna (TASR) - K zvratu došlo v prípade lúpežnej vraždy, ktorá v máji šokovala Grécko. K činu sa priznal 33-ročný grécky pilot, ktorý svoju manželku údajne zaškrtil a vraždu následne pripísal vlamačom, uviedla vo štvrtok večer na sociálnej sieti Twitter grécka polícia. Informuje o tom agentúra DPA.



Muža usvedčili údaje zo smart hodiniek, ktoré mala jeho 20-ročná manželka na ruke – nesedeli totiž s časovými údajmi, ktoré v súvislosti s údajnou lúpežnou vraždou uviedol polícii.



K prípadu došlo ešte 11. mája. Muž vtedy polícii tvrdil, že rodinu počas noci prepadli traja neznámi, jeho zviazali a manželku pred jeho očami a v prítomnosti spoločného 11-mesačného dieťaťa udusili. Páchatelia vraj zabili i rodinného psa, aby neštekal. Následne ušli aj so šperkami a peniazmi. O prípade informovali aj britské médiá, obeť totiž mala grécke i britské občianstvo.



Polícia dokonca zverejnila videá, na ktorých boli dvaja údajní páchatelia na motorke. Muž sa však napriek tomu pomerne rýchlo dostal do podozrenia a záhubou sa mu stala technológia, píše DPA. Analýza údajov z náramkových smart hodiniek jeho manželky preukázala, že počas danej noci zomrela už skôr, ako tvrdil jej manžel. Jej pulz bol navyše predtým normálny, aj keď pri údajnom lúpežnom prepadnutí by ho musela mať veľmi vysoký.



Polícia vyvrátila aj jeho tvrdenia o tom, že bol v čase údajnej lúpeže sám zviazaný – jeho smartfón sa totiž v danom čase pohyboval po byte.



Pilot z povolania, ktorý sa vydával za obeť lúpežného prepadnutia, poskytol aj niekoľko rozhovorov a povedal, že nikomu neželá to, čo ho postihlo. Vo štvrtok sa však po ďalšom niekoľkohodinovom výsluchu na polícii priznal, že manželka ho plánovala aj so spoločným dieťaťom opustiť. Aj toto sa zhoduje s poznatkami polície, žena totiž pred smrťou na internete vyhľadávala hotely, aby mohla z bytu odísť, uzatvára DPA.