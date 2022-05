Pilot, ktorý údajne spal počas letu nad Francúzskom, prišiel o prácu

Rím 31. mája (TASR) - Pilot diaľkového letu z New Yorku do Ríma dostal výpoveď pre podozrenia, že počas letu nad Francúzskom zaspal a s lietadlom preto nebolo možné komunikovať. TASR správu prevzala v utorok z agentúry DPA.



Letecká spoločnosť ITA Airways potvrdila, že kapitána lietadla, ktorý celý incident popiera, prepustili z práce. Zároveň zdôraznila, že cestujúcim počas predmetného letu z 1. mája nehrozilo žiadne nebezpečenstvo.



Letovým dispečerom v juhofrancúzskom Marseille sa vtedy so strojom typu Airbus A330 nepodarilo spojiť. K takýmto výpadkom komunikácie dochádza spravidla len v prípade krízových udalostí, ako napríklad pri únose lietadla teroristami.



Podľa novín La Repubblica boli preto k lietadlu vyslané dve stíhačky. Po niekoľkých minútach sa však piloti na palube lietadla ohlásili a bez problémov pokračovali v lete do Ríma.



Kapitán sa snažiť tvrdiť, že rádiové spojenie bolo prerušené v dôsledku technického problému, čo však následné vyšetrovanie vyvrátilo, uvádza ITA.



Piloti si môžu počas dlhých letov vo všeobecnosti na chvíľu pospať, ak je zabezpečené, že je zastihnuteľný ďalší z pilotov.



Nie je známe, že by bolo vedené disciplinárne konanie aj proti druhému pilotovi predmetného letu. Ten totiž údajne o svojom odpočinku informoval v súlade s platnými pravidlami, píše DPA.