UKRADOL MALÉ LIETADLO: Pilot sa vyhrážal nárazom do obchodného domu

Washington 4. septembra (TASR) - Pilot, ktorý sa vyhrážal nárazom svojím malým lietadlom do obchodného domu Walmart v americkom štáte Mississippi, pristál na poli farmy a polícia ho odviedla do väzby. V sobotu o tom informovala tlačová agentúra AFP.



Dvojmotorové lietadlo typu Beechcraft, ktoré celé hodiny chaoticky krúžilo nad mestom Tupelo a okolitou oblasťou, pristálo približne o 11.25 h východného času (17.25 h SELČ).



Podľa policajného šéfa z Tupela Johna Quaku bol pilotom Corey Wayne Patterson z neďalekého mesta Shannon a bude obvinený zo závažnej krádeže a vyhrážania sa terorizmom, informovala televízia CNN. Možno budú nasledovať aj ďalšie federálne obvinenia.



Motív tejto bizarnej krádeže lietadla je zatiaľ nejasný.



Patterson pracoval desať rokov pre leteckú spoločnosť Tupelo Aviation, kde bolo jeho úlohou dopĺňať do lietadiel palivo, a mal za sebou určitý letecký výcvik, ale zrejme nebol licencovaným pilotom.



Pilot zatelefonoval na tiesňovú linku 911 v Tupele okolo 05.00 h a "vyhrážal sa, že úmyselne narazí do Walmartu na ulici West Main," uviedla už predtým vo vyhlásení polícia.



Ľudí z obchodného domu a susediacej benzínovej stanice evakuovali a obyvateľov varovali, aby sa zdržiavali mimo tejto oblasti.



Quaka povedal, že policajní vyjednávači z Tupela sa cez vysielačku skontaktovali s Pattersonom a dokázali ho presvedčiť, aby nevrazil lietadlom do obchodného domu, ale pristál s ním na letisku.



Keďže Patterson nemal skúsenosti s pristávaním, polícia povolala na pomoc súkromného pilota, aby Pattersona týmto manévrom previedol.



V poslednej chvíli však Patterson pristávanie prerušil a odletel na severozápad, preč od Tupela, dodal Quaka.



Patterson približne v tom čase zverejnil na svojom účte na Facebooku "rozlúčkový" odkaz, evidentne sa mu míňalo palivo, vyhlásil policajný šéf.



Podarilo sa mu však pristáť s lietadlom na poli a polícii oznámil, kde sa nachádza.



Roxanne Wardová (42), ktorá žije blízko toho miesta, pre CNN povedala, že počula dunivý náraz. Dodala: "Pristál poriadne tvrdo."



Nie je známe, či Patterson utrpel zranenia.



Prípad vyšetruje Federálny úrad pre letectvo (FAA).