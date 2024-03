Pilot Teixeira sa priznal k zverejneniu tajných dokumentov Pentagónu

Washington 4. marca (TASR) - Americký vojenský pilot Jack Teixeira sa v pondelok na federálnom súde v USA priznal k úmyselnému zverejnenia informácií o národnej bezpečnosti z prísne tajných dokumentov Pentagónu. Na základe dohody súhlasil s viac než 16-ročným trestom odňatia slobody výmenou za to, že prokuratúra stiahne závažnejšie obvinenia zo špionáže. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Teixeira sa priznal v šiestich bodoch obžaloby. Okrem odpykania si väzenského trestu musí zaplatiť aj pokutu vo výške 50.000 dolárov. Spravodajským službám má tiež pomôcť zistiť dosah ním prezradených informácií.



Špecialistu na IT z Národnej leteckej gardy štátu Massachusetts v apríli zatkli za údajné zorganizovanie najväčšieho úniku tajných dokumentov USA za posledných desať rokov. Niektoré sa týkali aj vojny na Ukrajine. Ak by bol obvinený podľa zákona o špionáži, mohol dostať doživotie.



Teixeira zverejnil tajné dokumenty v súkromnej diskusnej skupine na sociálnej platforme Discord. Dokumenty, ktoré sa rýchlo rozšírili po internete, poukazovali na obavy USA o vojenskú spôsobilosť Ukrajiny proti invázii ruských síl a okrem iných citlivých informácií odhalili, že Washington zrejme špehoval spojenecký Izrael a tiež Južnú Kóreu.



V máji 2023 ho sudca umiestnil do väzby, pretože prokuratúra vyjadrila obavy, že na slobode by mohol predstavovať riziko pre americkú národnú bezpečnosť. Podľa prokuratúry mohol mať naďalej prístup k tajným dokumentom a cudzie "nepriateľské" režimy by mu mohli pomôcť utiecť z USA.