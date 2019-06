Pilot vrtuľníka, ktorý zahynul v New Yorku, nemal potrebné oprávnenie

Vrtuľník sa zrútil na strechu výškovej budovy na manhattanskej Siedmej avenue pravdepodobne pri pokuse o pristátie.

New York 12. júna (TASR) - Pilot vrtuľníka, ktorý pri havárií v newyorskej štvrti Manhattan prišiel v pondelok o život, nemal oprávnenie na pilotovanie za zníženej viditeľnosti, informovala v utorok agentúra AP.



Vrtuľník sa zrútil na strechu výškovej budovy na manhattanskej Siedmej avenue pravdepodobne pri pokuse o pristátie. V čase nárazu bolo v New Yorku nepriaznivé daždivé počasie a vrcholy mrakodrapov boli zahalené oblakmi.



Päťdesiatosemročný pilot mal oprávnenie na riadenie vrtuľníka len na let za viditeľnosti (VFR), čo si podľa amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA) vyžaduje priaznivé poveternostné podmienky.



Náraz vrtuľníka otriasol celou budovou a spôsobil požiar, ktorý sa však podarilo uhasiť.