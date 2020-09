Piloti dvoch lietadiel nahlásili stretnutie s mužom s jetpackom

Los Angeles 2. septembra (TASR) - Piloti dvoch lietadiel nad americkým mestom Los Angeles nahlásili prípad stretnutia s "mužom s jetpackom" (prúdový batoh) vo výške približne 900 metrov, informovali v stredu denník Los Angeles Times a spravodajská stanica Sky News.



Prípadom sa zaoberá americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).



Muža s jetpackom - prúdovým batohom umožňujúcim let osobe, ktorá ho nesie na chrbte - nahlásili piloti dvoch lietadiel. Viaceré americké médiá získali záznam komunikácie medzi pilotmi a letovou prevádzkou.



"Práve sme minuli muža s jetpackom," hovorí pilot jedného z lietadiel na zázname.



"Dobre. Bol po vašej pravej alebo ľavej strane?" pýtal sa pracovník letovej prevádzky.



"Naľavo. Asi 300 yardov (274 metrov) ďaleko, približne v našej výške," odpovedal pilot.



O niekoľko sekúnd neskôr riadiacu vežu Medzinárodného letiska Los Angeles (LAX) kontaktoval pilot iného lietadla.



"Práve sme videli muža, ktorý s jetpackom preletel okolo," povedal.



"Buďte opatrní," odvetil mu pracovník, pričom všetky ďalšie lietadlá varoval pred "osobou s jetpackom asi 300 yardov južne od dráhy letiska (LAX) vo výške približne 900 metrov".



"Iba v Los Angeles," dodala ďalšia osoba na zázname komunikácie.



Incident potvrdili Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) a FBI, ktorý ho vyšetruje. Došlo k nemu v noci z nedele na pondelok.



Podľa vlastného vyhlásenia je jedinou firmou vyrábajúcou jetpacky, ktoré je možné nosiť ako batoh, firma JetPack Aviation Corporation so sídlom v Los Angeles. Výkonný riaditeľ firmy David Mayman existenciu technológie dokázal pred piatimi rokmi, keď sám preletel okolo Sochy slobody v New Yorku.



Mayman v reakcii na incident uviedol, že firma vyrobila iba päť jetpackov, všetky sú pod prísnym dohľadom a spoločnosť svoje výrobky nepredáva. Zároveň je podľa neho možné, že piloti videli iba "akýsi druh dronu s ľudskou figurínou".



Dodal však, že existuje možnosť, že na vývoji jetpackov niekto pracuje v utajení.