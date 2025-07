Piloti odmietajú tvrdenia o ľudskom zlyhaní pri páde lietadla v Indii

Naí Dillí 14. júla (TASR) - Dve hlavné združenia komerčných pilotov v Indii odmietli tvrdenia, že príčinou júnového zrútenia lietadla spoločnosti Air India s 260 obeťami bolo ľudské zlyhanie. Reagovali tak na predbežnú vyšetrovaciu správu, podľa ktorej tesne pred pádom lietadla boli vypnuté spínače kontroly prietoku paliva do motorov. Generálny riaditeľ Air India Campbell Wilson uviedol, že vyšetrovanie sa zďaleka neskončilo a žiada nerobiť predčasné závery. TASR o tom informuje podľa správy agentúr AFP a Reuters.



Stroj typu Boeing 787-8 Dreamliner smeroval 12. júna z mesta Ahmadábád na západe Indie do Londýna. Pol minúty po štarte sa zrútil do štvrte Méghání Nagar v Ahmadábáde a dopadol na budovu študentského internátu.



V 15-stranovej správe Úradu pre vyšetrovanie leteckých nehôd zverejnenej v sobotu sa neuvádzajú konkrétne závery ani určenie viny za nehodu. Podľa nej sa jeden z pilotov v kokpite opýtal druhého, prečo odstavil prívod paliva, a ten mu odpovedal, že to neurobil. Krátko nato lietadlo začalo strmo klesať.



Zistenia predbežného vyšetrovania podľa AFP vyvolali špekulácie niekoľkých nezávislých odborníkov na letectvo, že konanie pilota - či už úmyselné alebo neúmyselné - mohlo spôsobiť haváriu lietadla Air India. Viacerí z nich naznačovali, že so spínačmi ovládania prísunu paliva možno v kokpite hýbať len ručne.



Združenie indických komerčných pilotov (ICPA) v nedeľňajšom vyhlásení vyjadrilo hlboké znepokojenie nad „rôznymi špekulatívnymi príbehmi, najmä bezohľadnými a nepodloženými narážkami na samovraždu pilotov“ a uviedlo, že v tejto fáze vyšetrovania neexistuje žiadny základ pre takéto tvrdenia. „Je to hlboko necitlivé voči dotknutým osobám a rodinám,“ píše sa v stanovisku.



Združenie indických pilotov leteckých spoločností (ALPA India), ktoré má 800 členov, zase obvinilo Úrad pre vyšetrovanie leteckých nehôd z utajovania vyšetrovania a z toho, že sa na ňom nepodieľal dostatočne kvalifikovaný personál.



„Máme pocit, že vyšetrovanie sa uberá smerom, ktorý predpokladá vinu pilotov, proti čomu dôrazne namietame,“ uviedol vo vyhlásení prezident ALPA India Sam Thomas.



Na palube Boeingu sa nachádzalo 242 ľudí – okrem dvoch pilotov a desiatich členov posádky aj 169 indických občanov, 53 Britov, sedem občanov Portugalska a jeden Kanaďan. Medzi cestujúcimi bolo aj 11 detí. Haváriu neprežilo 241 ľudí. Jediný preživší, 40-ročný Brit, je hospitalizovaný. Zahynulo aj 19 ľudí nachádzajúcich sa na mieste dopadu.