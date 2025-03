Pilotov, ktorí omylom zhodili v Kórei bomby na dedinu obvinili

Soul 13. marca (TASR) - Juhokórejskí vojenskí vyšetrovatelia v noci na štvrtok obvinili dvojicu pilotov vzdušných síl v súvislosti s neúmyselným zhodením bômb na dedinu. Incident sa udial počas minulotýždňového cvičenia a zranilo sa pri ňom najmenej 29 ľudí a bomby spôsobili aj rozsiahle materiálne škody. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.



Vyšetrovatelia ministerstva obrany potvrdili, že chyby pilotov pri zadávaní súradníc do systémov lietadla boli "priamymi faktormi", ktoré spôsobili zranenia ľudí a škody na majetku.



Pilotov preto obvinili z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, uviedlo velenie a dodalo, že vyšetrovanie pokračuje.



K incidentu došlo pred týždňom počas spoločného cvičenia so Spojenými štátmi v blízkosti hraníc so Severnou Kóreou. Stíhačky KF-16 počas neho vypustili osem bômb MK-82 mimo strelnice pri meste Pchočchon, asi 40 kilometrov od Soulu. Podľa miestnych úradov bomby zničili viacero domov aj kostol.



Reuters pripomína, že obyvatelia žijúci v okolí cvičísk sa už roky sťažujú na bezpečnostné riziká a rušivé vplyvy zo strany vojenských jednotiek pôsobiacich v oblasti.



Náčelník generálneho štábu vzdušných síl sa za nehodu ospravedlnil a prisľúbil, že preskúma postupy, aby sa podobným incidentom predišlo.