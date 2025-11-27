< sekcia Zahraničie
Pintér: Občania a cudzinci sú v Maďarsku v bezpečí a cítia sa bezpečne
Autor TASR
Budapešť 27. novembra (TASR) - Maďarskí občania a cudzinci, ktorí navštevujú Maďarsko, sú v bezpečí a cítia sa bezpečne. Vyhlásil to vo štvrtok na zasadnutí Výboru pre národnú obranu a bezpečnosť maďarského Národného zhromaždenia minister vnútra Sándor Pintér. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Z výročnej správy svojho rezortu Pintér vyzdvihol, že v Maďarsku platí voči drogám nulová tolerancia. Za jeden rok zatkla polícia 700 pedofilov. Pritom ale počet online podvodov stúpol o 36 percent, v tejto súvislosti bolo zatknutých 12.633 maďarských páchateľov a 199 Ukrajincov.
Minister poznamenal, že vďaka vstupu Rumunska do schengenu bolo možné presunúť policajné sily zo 447 kilometrov dlhej rumunskej hranice do oblastí východnej časti krajiny a do regiónu Severnej Veľkej nížiny.
Polícia prijala prísnejšie opatrenia v cestnej doprave proti prekročeniu povolenej rýchlosti a vo vyše 700.000 prípadoch boli uložené pokuty za prekročenie rýchlosti. Počet smrteľných nehôd sa znížil o 40 a počet ľudí, ktorí pri nehodách zomreli, sa znížil o 54 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. „S tým však nemôžeme byť spokojní,“ dodal Pintér, podľa ktorého v porovnaní s členskými krajinami Európskej únie patrí Maďarsko v nehodovosti iba do priemeru.
Minister vnútra označil úroveň teroristickej hrozby v Maďarsku za strednú, ale podľa neho o bezpečnosti svedčí aj skutočnosť, že napríklad izraelské športové kluby organizujú svoje medzinárodné zápasy v Maďarsku.
Šéf rezortu okrem iných štatistík pripomenul, že podľa policajného prieskumu vykonaného v decembri 2024 až 89 percent miestnych samospráv hodnotí činnosť polície ako dobrú až vynikajúcu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
