Piráti obsadili neďaleko brehov Somálska bangladéšsku nákladnú loď

Mogadišo 12. marca (TASR) – Piráti obsadili neďaleko somálskych brehov nákladnú loď a zajali 23-člennú posádku. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Loď uniesla skupina 15 až 20 somálskych pirátov," vyhlásil Meherul Karim, riaditeľ spoločnosti Kabir Steel Re-Rolling Mills, ktorá loď vlastní.



Loď na sypaný náklad MV Abdullah sa plavila pod vlajkou Bangladéša z mozambickej metropoly Maputo do Spojených arabských emirátov s nákladom 55.000 ton uhlia, keď sa v utorok okolo poludnia stala terčom útoku pirátov, dodal Karim.



Spoločnosť vydala zvukovú nahrávku od jedného zo zadržiavaných členov posádky, ktorý uviedol, že piráti sa k lodi priblížili na dvoch motorových člnoch a spustili na ňu paľbu.



Riaditeľ spoločnosti dodal, že nikto z členov posádky nebol zranený a že čakajú na požiadavky únoscov.



Útok sa odohral približne 1000 kilometrov od brehov Somálska, vyhlásil Mizanul Islam hovorca spoločnosti Kabir Steel Re-Rolling Mills.



Útoky pirátov pri brehoch Somálska od decembra minulého roku ohrozujú námorný obchod v Indickom oceáne. Ich vyššiu úspešnosť spôsobilo presmerovanie námorných síl do Červeného mora a Adenského zálivu. Vyžiadali si to útoky jemenských povstalcov húsíov, ktorí svoje útoky na obchodné lode označujú za prejav solidarity s palestínskym hnutím Hamas, ktoré od 7. októbra bojuje v Pásme Gazy proti Izraelu.



Podľa analytikov nárast útokov somálskych pirátov nepredstavujú ani zďaleka také nebezpečenstvo ako v roku 2011, keď dosiahli vrchol. Piráti v tom čase útočili až vo vzdialenosti 3655 kilometrov od pobrežia Somálska. Následný prudký pokles útokov spôsobilo nasadenie vojenských lodí a ozbrojený sprievod na palubách obchodných lodí.