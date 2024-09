Piráti odídu z českej vlády v utorok, vyhlásil Bartoš

Praha 29. septembra (TASR) - Aktuálna roztržka v českej vládnej koalícii vyústi do odchodu Pirátov z vlády na budúci týždeň, oznámil odchádzajúci predseda strany Ivan Bartoš v nedeľu. Nasledovať bude demisia oboch ministrov strany - ministra zahraničia Jana Lipavského a ministra pre legislatívu Michala Šalomouna, píše TASR s odvolaním sa na spravodajský web Novinky.cz.



Bartoš to vyhlásil v relácii Otázky Václava Moravce stanice Česká televize. "Je to tak," odpovedal Bartoš na otázku, či Piráti skutočne odídu z vlády, s tým, že by k tomu malo dôjsť v utorok po rokovaní poslaneckého klubu. "Keď vyhodíte z vlády predsedu strany po telefóne, tak strana jednoducho nemôže reagovať inak," dodal.



Rozhodnutie Pirátov vychádza podľa Bartoša z vnútrostraníckeho hlasovania. Pikantné je, že hlasovanie je neverejné a nemalo by ho vidieť ani vedenie strany, pričom členovia môžu hlasovať až do pondelkového večera, píše web Novinky.cz.



Bartoš sa chce následne stretnúť s ostatnými koaličnými partnermi, riešiť by sa podľa webu Novinky.cz malo, či Piráti skončia v opozícii, alebo budú tolerovať vládu, ako to navrhuje premiér Petr Fiala.



Fiala v nedeľu uviedol, že najneskôr do stredy chce mať jasno v tom, ako bude vyzerať vládna koalícia. S kompletnou vládou počíta do 14 dní, pričom väčšiu rekonštrukciu vlády nechystá.