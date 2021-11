Piráti schválili vládnu koaličnú zmluvu

Praha 15. novembra (TASR) - Strana Piráti v pondelok vo vnútrostaníckom hlasovaní schválila vládnu koaličnú zmluvu a vstúpi tak do budúcej českej vlády so stranami koalície Spolu (ODS, KDÚ-ČSL a TOP 09) a svojím vlastným koaličným partnerom – Starostami a nezávislými. Za schválenie koaličnej zmluvy hlasovalo viac ako 82 percent hlasujúcich, informovala o tom spravodajská televízia ČT24.



Toto celostranícke hlasovanie Pirátov zaznamenalo rekordnú účasť. Hlasovania o vstupe strany do budúcej českej vlády sa zúčastnilo 90,7 percenta členov pirátskej strany. V ankete môže celkovo hlasovať 1193 ľudí a na hlasovaní sa zúčastnilo až 1082 z nich z toho za schválenie koaličnej zmluvy sa vyjadrilo 888 členov, čo predstavuje 82,1 percenta hlasujúcich.



"Historicky to bolo hlasovanie s najväčšou účasťou. Takže to vnímam, ako silný mandát ale aj ako silný záväzok voči tomu, aby sme spolu s koalíciou Starosti ale po novom tiež aj so vznikajúcou vládou týchto dvoch koaličných subjektov plnili program, ktorý sme vyjednali," uviedol predseda pirátskej strany Ivan Bartoš po zverejnení výsledkov vnútrostraníckeho hlasovania.



Lídri ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátov a STAN podpísali koaličnú dohodu o programe budúcej vlády pred týždňom pred ustanovujúcou schôdzou českej Snemovne, píše portál iDnes.cz.



Televízia ČT24 podotkla, že je to vôbec prvýkrát, čo v Česku bude vládnuť koalícia piatich strán.



"Verím, že vznikajúca vláda koalícií SPOLU a PirSTAN dokáže previesť krajinu zložitým obdobím. Čaká nás veľa práce," uviedol na sociálnych sieťach predseda ODS a kandidát na premiér Petr Fiala.



Ten podľa portálu iDnes.cz plánuje predstaviť mená navrhovaných ministrov budúcej vlády v stredu najskôr českému prezidentovi Milošovi Zemanovi, s ktorým sa má stretnúť v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) v Prahe o 16.00 hodine, a potom verejnosti.



Koaličná zmluva garantuje Pirátom tri miesta vo vláde. Bartoš po hlasovaní zatiaľ odmietol uviesť, koho jeho strana nominuje na pozíciu ministra pre legislatívu po tom, ako sa kandidatúry na tento post vzdal Jakub Michálek.



Neoficiálnymi kandidátmi pirátskej strany na ministerské posty sú zatiaľ Bartoš, ktorý by sa mal stať ministrom pre miestny rozvoj a digitalizáciu a Jan Lipavský, ktorý má šancu sa stať ministrom zahraničných vecí.



Piráti boli doteraz poslednou stranou, ktorá sa ku koaličnej zmluve nevyjadrila. Zmluvu už podporilo širšie vedenie Starostov, ODS, KDU-ČSL, TOP 09.