Piráti vo vláde ČR zostávajú, ich odchod podľa Bartoša nie je na stole

Praha 24. septembra (TASR) - Odchod Pirátov z českej vlády nie je podľa predsedu Ivana Bartoša, ktorý v nedeľu spolu s celým vedením tejto strany rezignoval, na stole. Povedal to v utorok po rokovaní s premiérom Petrom Fialom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Na koaličnej zmluve sa nič nemení. Máme nejaké spoločné ciele, kde sú priority ako vládne, tak pirátske, a makáme ďalej," povedal končiaci predseda strany s tým, že sa teraz sústredia na to, aby voličom dodali to, čo im sľúbili. Ako príklad uviedol zákon o podpore bývania. Ak by malo dôjsť k odchodu Pirátov z vlády, museli by si to odhlasovať v ich celoštátnom fóre, pripomenul. "Nič také nie je na stole," dodal Bartoš.



S premiérom podľa neho hovorili najmä o prioritách vlády na jej posledný rok. "Hovorili sme o tom, že musíme poriadne zabrať, pretože to riziko, že by v našej krajine mohli v budúcnosti vládnuť hnutie ANO s podporou SPD a komunistov, to skutočne nie je budúcnosť pre ČR," myslí si Bartoš.



Zopakoval, že pozíciu predsedu strany už obhajovať nebude. Výsledok volieb chápe ako dokaz do vnútra strany, aby veci robili inak. Piráti podľa neho potrebujú reštart.



Práve z vnútra strany však opakovane zaznievajú výzvy, aby z vlády odišli. Členovia strany o všetkých vnútrostraníckych veciach diskutujú na svojom fóre, ktoré je verejné. To v pondelok kritizoval člen Pirátov a minister zahraničných vecí Jan Lipavský, podľa ktorého by táto diskusia byť verejná nemala, pretože to strane spôsobuje problémy.



Vedenie Českej pirátskej strany na čele s Ivanom Bartošom po neúspechu v krajských a senátnych voľbách v nedeľu rezignovalo. Stranu povedie do voľby nového predsedníctva, ktorá by sa mala uskutočniť 9. novembra. Po tomto oznámení ešte zosilneli úvahy politických analytikov a komentátorov o tom, či Piráti neodídu z vlády. Časť ich členov nebola spokojná s tým, že do nej vôbec vstúpili, pozíciu Pirátov vo vláde považovali za nedôstojnú. Strana má po parlamentných voľbách v roku 2021, v ktorých kandidovala v koalícii s hnutím STAN, len štyroch poslancov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)