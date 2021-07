Piráti žalujú Babiša za šírenie lží

Praha 16. júla (TASR) - Česká opozičná strana Piráti podáva žalobu na premiéra ČR Andreja Babiša za šírenie lží na sociálnej sieti Twitter. Informoval o tom v piatok internetový spravodajský portál Novinky.cz.



Babiš vyhlásil, že Piráti chcú ľuďom zdaňovať prebytočné metre bytov a nasťahovať do ich domácností migrantov. Strana za tieto klamlivé tvrdenia žiada od Babiša ospravedlnenie. Premiér doteraz tvrdil, že sa ospravedlňovať nemieni.



"Pán Babiš napísal na sociálnu sieť lož, že máme v úmysle nasťahovať ľuďom do bytov migrantov či zdaniť prebytočné metre nehnuteľností. Nič také Piráti v programe samozrejme nemajú a nikdy nemali, a pán Babiš aj jeho kolegovia to veľmi dobre vedia," uviedol k žalobe predseda pirátskych poslancov Jakub Michálek.



Andrej Babiš sa podľa neho Pirátov bojí, a preto sa "neštíti výmyslami strašiť bežných ľudí".



Babiš začiatkom júna zaútočil na Pirátov slovami: "My sa nechceme deliť o svoju krajinu." V knihe svojich vízií pritom pred niekoľkými rokmi opísal ako dobrú perspektívu, že ľudia budú čoskoro zdieľať automobily, byty a chaty. Keď bol na tento rozpor medzi svojimi tvrdeniami upozornený, vysvetľoval to Babiš na Twitteri tým, že jemu ide o dobrovoľné zdieľanie.



"Nie povinne, ako to majú v pláne Piráti, čo chcú najskôr mapovať byty, zdaniť prebytočné metre a potom vám tam niekoho nasťahovať. Najlepšie nejakého migranta," napísal na Twitteri český premiér. Práve túto vetu označujú Piráti za lož.



Keďže Babiš výzvu na ospravedlnenie ignoroval, obrátili sa Piráti na súd. "Premiér tejto krajiny totiž nesmie konať ako vrchný dezinformátor," uzavrel Michálek.