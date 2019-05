PiS sa nespojí s frakciou, v ktorej by boli Le Penovej nacionalisti

Sme pripravení hovoriť so stranou Salviniho, so španielskou stranou Vox a s inými, povedal Morawiecki.

Varšava 24. mája (TASR) - Poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) je pripravená rokovať s talianskou krajne pravicovou stranou Liga Severu (LN) a španielskou stranou Vox o povolebnom spojenectve v Európskom parlamente (EP). V rozhovore pre spravodajský portál PolskaTimes.pl to uviedol poľský premiér Mateusz Morawiecki.



Vytvoriť blok podobne zmýšľajúcich politických strán, ktoré sú proti prílevu migrantov do EÚ, sa snaží podpredseda talianskej vlády a vodca LN Matteo Salvini. Jeho úsilie však zatiaľ brzdia rozdielne záujmy potenciálnych členov bloku na ich domácej scéne.



Morawiecki vyhlásil, že strana PiS "je flexibilná". Súčasne však vylúčil spojenectvo s akoukoľvek frakciou v EP, ktorá by mala ako člena francúzske Národné združenie (RN) vedené Marine Le Penovou.



"Sme pripravení hovoriť so stranou Salviniho, so španielskou stranou Vox a s inými," povedal Morawiecki.



Viacero nacionalistických strán Európy sa hlási k návratu právomocí do členských štátov EÚ a ďalšiemu obmedzovaniu prisťahovalectva, ale ich názory na hospodársku a sociálnu politiku sa často veľmi odlišujú, čo sťažuje vytvorenie koherentnej skupiny v rámci EP.



PiS a LN sa nezhodujú v tom, ako zvládnuť prisťahovalectvo, a ani v ekonomických otázkach. PiS je tiež veľmi podozrievavá v súvislosti s tesnými väzbami, ktoré Le Penová a Salvini údajne nadviazali s Moskvou.



Mnohé prieskumy verejnej mienky však poukazujú na to, že strany odmietajúce prisťahovalcov v Európe zaznamenajú v už prebiehajúcich eurovoľbách úspech.



Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomenula, že RN vedie v prieskumoch vo Francúzsku a jasný náskok mala aj LN - je však možné, že miera sympatií voličov sa za dva týždne, ktoré uplynuli od zverejnenia posledných prieskumov v Taliansku, zmenila.



PiS bola v Poľsku lídrom viacerých prieskumov počas kampane pred eurovoľbami, ale s približujúcim sa dňom ich konania sa situácia menila. V dvoch prieskumoch zverejnených v piatok viedla Európska koalícia, pozostávajúca z viacerých opozičných strán, zatiaľ čo v ďalšom patrilo prvenstvo ešte stále strane PiS.



V Poľsku sa voľby do Európskeho parlamentu budú konať v nedeľu.