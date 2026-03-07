Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PiS vymenovala Czarneka za kandidáta na premiéra vo voľbách 2027

- Na snímke Jaroslaw Kaczynski reční počas 7. kongresu PiS v poľskom meste Przysucha 28. júna 2025. Foto: TASR/AP

Toto oznámenie poskytol líder strany PiS Jaroslaw Kaczynski na straníckom zjazde, ktorý sa v sobotu konal v Krakove.

Varšava 7. marca (TASR) - Poľská opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS) v sobotu zvolila Przemyslawa Czarneka, bývalého ministra školstva, za svojho kandidáta na post premiéra v parlamentných voľbách v roku 2027. Upozornila na to agentúra PAP, informuje TASR.

Kaczynski konštatoval, že súčasná proeurópska centristická vláda sa neriadi národnými záujmami Poľska. „Musíme mať vládu, ktorá bude mať dobrú, vlasteneckú vôľu, ale aj schopnosť... ísť jedným smerom, smerom k veľkej obnove Poľskej republiky,“ vyhlásil.

„Za súčasných okolností, ktoré sú v Poľsku, v tejto... ťažkej, náročnej situácii, musíme prijať túto výzvu a vyhrať... musíme vytvoriť novú vládu,“ pokračoval Kaczynski a dodal, že PiS musí k nadchádzajúcim voľbám pristúpiť ako jednotná strana.

„Som hlboko presvedčený, že profesor Przemyslaw Czarnek je mužom tejto chvíle,“ uzavrel Kaczynski.

Podľa PAP strana v súčasnosti zápasí s vnútornými spormi a jej podpora klesá na najnižšiu úroveň za posledné roky. Voľba Czarneka tak naznačuje posun smerom k pravicovému krídlu politickej scény v snahe získať späť voličov, ktorých PiS stratila. Agentúra dodáva, že na základe poľskej ústavy sa ďalšie parlamentné voľby musia konať do začiatku novembra 2027.
