PiS žiada prezidentské veto programu SAFE, vláda ho obhajuje
V najbližších týždňoch sa rozhodne o tom, aký postoj k nemu zaujme prezident Karol Nawrocki.
Autor TASR,aktualizované
Varšava 19. februára (TASR) - Európsky program posilnenia obranyschopnosti SAFE v hodnote 150 miliárd eur vyvolal v Poľsku ostrý politický spor medzi vládou premiéra Donalda Tuska a opozičnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS). V najbližších týždňoch sa rozhodne o tom, aký postoj k nemu zaujme prezident Karol Nawrocki. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Podľa denníka Rzeczpospolita je SAFE Tuskovým úspechom, keďže najväčšia časť fondu má smerovať do Poľska. PiS preto plánuje oslabiť podporu verejnosti pre program napriek tomu, že ho v minulosti podporovalo.
Predseda PiS Jaroslaw Kaczyňski varoval, že presmerovanie programu mimo spolupráce so Spojenými štátmi znamená návrat Poľska pod nemecký vplyv. Vedenie strany zároveň očakáva, že prezident zákon súvisiaci so SAFE bude vetovať.
Opozícia kritizuje nedostatočnú transparentnosť výdavkov z programu a tvrdí, že mechanizmus sa môže v súčasnej podobe v budúcnosti využiť pre nátlak EÚ na Poľsko.
Vládny tábor označuje SAFE za strategický nástroj posilnenia obranyschopnosti a úspech. Tusk vo štvrtok na pôde Vojenského technického inštitútu zdôraznil, že ide o spojenie európskych financií s potenciálom poľského priemyslu a armády.
„Nemusím nikoho presviedčať, aká neistá je geopolitická situácia, tak v regióne, ako aj vo svete,“ uviedol. Apeloval, aby sa v súvislosti s programom neplytvalo časom. „Potreba je tu a teraz, okamžite,“ dodal.
Program má zahŕňať aj rozsiahle investície do protivzdušnej a protidronovej obrany, pričom v rámci systému San má byť k dispozícii 700 vozidiel vyrábaných v Poľsku. Tusk hovorí aj o príležitosti pre hospodársky rast a rozvoj domáceho výskumu.
Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz označil SAFE za významné posilnenie schopností armády, ktoré umožní rýchlejšie zavádzanie nových zbraňových systémov a bezpilotných prostriedkov.
Senát vo štvrtok navrhol zmeny a doplnenia zákona o implementácii programu. Tie podľa agentúry PAP zabezpečia, že pôžičky z programu nebudú financované z rozpočtu ministerstva obrany, a zavedú povinný dohľad nad používaním finančných prostriedkov zo strany protikorupčných a kontrarozviedkových orgánov. Pozmeňujúce návrhy strany PiS však Senát odmietol.
Špecializovaný nástroj SAFE v hodnote až 150 miliárd eur predstavila Európska komisia v marci minulého roka v rámci bielej knihy o európskej obrane s názvom Pripravenosť 2030. Krajinám umožní spoločne nakupovať rakety, delostrelectvo, bezpilotné lietadlá, muníciu a ďalšie vojenské vybavenie.
